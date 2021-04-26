В Офисе Зеленского дали определение понятию "олигархи" и назвали их фамилии

Власти Украины и лично Владимир Зеленский хотят принять закон об олигархах. Основной его целью является деолихархизация государства.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он дал краткое определение, кто такие олигархи. По сути это, обладающие крупным финансовым, медийным и политическим ресурсом. При этом, они активно пускают его в ход для контроля за общественными процессами в государстве и участии в принятии государственных решений.

Новый закон будет направлен не только на ограничения этой касты. Главная задача, это превратить олигархов обычных крупных бизнесменов. А вот для этого в законе и будут прописаны инструменты и условия.

По словам Ермака, закон будет создаваться совместно Антимонопольным комитетом и Кабмином. К его разработке привлекут Офис президента, народных депутатов и экспертов. Особые надежды чиновник возглавляет на поддержку украинского общества.

Среди наиболее известных украинских олигархов, интервью были упомянуты Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Дмитрий Фирташ, Виктор Медведчук, Петр Порошенко и Константин Жеваго.

Напомним, 22 апреля СБУ провела обыски в офисе Игоря Коломойского.