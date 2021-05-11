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Зеленский против олигархов: чем грозит Украине удар по крупным бизнесменам

Зеленский против олигархов: чем грозит Украине удар по крупным бизнесменам
Обновлено 17:59 Сегодня Телеграф

Во вторник, 11 мая, секретарь Совета нацбезопасности обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в Украине идет подготовка законопроекта об олигархах. В их перечень, по словам Данилова, могут попасть 13 человек. Ранее краткое определение, кто такие олигархи, дал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ситуацию вокруг закона об олигархах проанализировал для "Телеграфа" политтехнолог Олег Постернак.

По словам Олега Постернака, правовое нормирование понятия "олигарх" встречается крайне редко в мировой практике. Но, учитывая клановый характер украинской политики на протяжении нескольких десятилетий, это может стать действительно "революционным" ноу-хау в сфере регулирования вечно искривленных и деформированных отношений между властью и крупным бизнесом.

"В классической традиции, конечно же, стоило бы говорить о государственном лоббизме и его регулировании, – считает политтехнолог. – Но в Украине любые политические законы всегда выписываются под конъюнктуру и рискуют просто остаться формальной бумагой. Во-первых, вызывает вопрос перечень крупных бизнесменов, которых относят к олигархам. Критерий "имеют очень большое влияние" кажется немного спекулятивным. Нужно понимать, что крупный бизнес – это базовый основной налогоплательщик в стране, это огромное количество рабочих мест и поддержка экономического потенциала регионов, это экспортная выручка и курс национальной валюты. Неграмотное и крайне резкое движение в сторону олигархата может навредить экономическому хребту государства. Во-вторых, озвученные в СМИ претенденты на "олигархи" – весьма разные по структуре капитала, сферой коммерческих интересов и объемам влияния люди".

Олег Постернак отмечает, что одно дело, к примеру, – Коломойский, который публично комментирует политические события и действительно влияет на депутатов Рады. И другое дело – Юрий Косюк, который занимается инновационной трансформацией своего агрохолдинга и обеспечивает бюджеты громад.

"Также есть, к примеру, разница, между олигархами-политиками со своими медиамашинами (Порошенко, Медведчук) и бизнесменами, стремящимися сосредоточиться на хозяйственной деятельности (Новинский, Жеваго)", – поясняет политтехнолог.

Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго возглавили список самых богатых украинцев, согласно данным журнала "Forbes Украина".

Как это удалось в корона-кризисный год, и реальна ли в Украине деолигархизация, "Телеграфу" рассказал основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

СНБО, Ринат Ахметов, Олигархи, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, Офис Президента, Закон об олигархах.
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