Олигархи за год стали в разы богаче: как такое могло случиться и что предпримет власть

Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго возглавили список самых богатых украинцев, согласно данным журнала "Forbes Украина". При этом состояние Ахметова выросло в 2,7 раза с $2,8млрд до $7,6млрд, а накопления ста самых богатых украинцев выросло за года на 42% – до 44,5 млрд долларов США. Как это удалось в корона-кризисный год, и реальна ли в Украине деолигархизация, которую обещают власти, "Телеграфу" рассказал основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович.

"То, что олигархи, владельцы финансово-промышленных групп стали за прошлый год богаче, произошло по ряду причинам. Во-первых, на мировых рынках сильно подорожал металл. То есть подорожала сама железная руда и изделия из неё. Соответственно выросла и выручка наших экспортеров. Во-вторых, действия НБУ и Минфина позволили нашим ФПГ заработать на облигациях внутреннего государственного займа – ОВГЗ", – поясняет Павел Себастьянович.

Что касается деолигархизации, то эксперт сомневается не только в её эффективности, но и в её необходимости.

"Основная причина отсталости нашей страны – это неэффективный госаппарат. Криминальный, коррумпированный, разросшийся госаппарат. А госаппарат – это единственный инструмент, которым можно совершать изменения и ту самую деолигархизацию. А зачем чиновнику проводить деолигархизацию, если олигархи – это VIP-клиенты чиновника любого уровня? Не-ве-рю", – резюмирует Павел Себастьянович.

Как сообщалось, в начале апреля журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг миллиардеров, в котором "засветились" семеро украинцев.

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко прокомментировал для "Телеграфа" вероятность глобального передела собственности и деолигархизации, который прогнозировали в 2021 году.