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Глобальный передел: чем деолигархизация опасна для простых украинцев
Глобальный передел: чем деолигархизация опасна для простых украинцев
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Глобальный передел: чем деолигархизация опасна для простых украинцев

Глобальный передел: чем деолигархизация опасна для простых украинцев
07:53 Сегодня Телеграф

Согласно одному из пессимистических сценариев, в 2021 году начнется глобальный передел собственности и деолигархизация. Причем как в Украине, так и в мире. Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко прокомментировал для "Телеграфа" вероятность такого развития событий.

«Никакого передела в 2021 году не начнется. Это абсурд и бессмыслие. Знаете почему? Потому что передел собственности происходит постоянно, - говорит Александр Охрименко. - И будет происходить. И в мире, и в Украине. В тех или иных масштабах. Глобальный же передел – это уже что-то типа октябрьской революции 1917-го. Или развала какой-то мощной империи. Не похоже, чтобы Россия или Китай собирались распадаться. А потому вероятность глобального передела – 0,0000… и так далее процента».

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Вероятность деолигархизации в Украине также видится эксперту мизерной. А еще – ненужной и даже опасной.

«Все страны мира живут за счет олигархов. Создаете им проблемы – проблемы будут у всех, - уверяет Александр Охрименко. - После Майдана у нас начался передел собственности между отдельными олигархами. Стало ли от этого хорошо большинству украинцев? Олигархи – это крупный бизнес. Если он работает плохо, проблемы возникают у малого и среднего бизнеса. Фактически – у всех. Условно говоря, когда у работника крупного предприятия нет нормальной зарплаты, он не может ни на рынке скупиться, ни в кафе посидеть… Другое дело, что олигархи должны думать о будущем государства, а не только о сиюминутной выгоде. Но для этого и государство должно иметь нормальные (и действующие) законы, гарантировать сохранность права собственности и так далее».

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Автор: Андрей Питонов

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