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Forbes - опустил, а Bloomberg - поднял: кто из украинцев засветился в мировых рейтингах богачей

Forbes - опустил, а Bloomberg - поднял: кто из украинцев засветился в мировых рейтингах богачей
Обновлено 16:08 Сегодня Телеграф

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг миллиардеров, в котором «засветились» семеро украинцев.

Об этом можно судить из рейтинга.

Первую строку рейтинга Forbes занял основатель компании онлайн-торговли Amazon Джефф Безос (177 миллиардов долларов).

Рейтинг Форбс

На втором месте основатель Tesla Илон Маск (151 миллиард долларов).  

Рейтинг Форбс

На третьем – глава модного дома Louis Vuitton Бернар Арно (150 миллиардов долларов).

Рейтинг Форбс

Бронзу отхватил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (124 миллиарда долларов).

Рейтинг Форбс

Что касается украинских олигархов, то здесь в лидерах олигарх Ринат Ахметов. занявший 327-ю строчку рейтинга с 7,6 миллиарда долларов доходов.

Рейтинг Форбс

На втором месте среди украинских олигархов, но на 1249-м в мировом рейтинге находится Виктор Пинчук (2,5 миллиарда долларов).

Рейтинг Форбс

На третьем (1362-м) Константин Жеваго (2,4 миллиарда долларов).

Рейтинг Форбс

На четвертой позиции (1750-й в мировом рейтинге) - Игорь Коломойский (1,8 миллиарда долларов).

Рейтинг Форбс

На пятой (1833-й в мировом рейтинге) - его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов (1,7 миллиарда долларов).

Рейтинг Форбс

А шестое место (1931 строчку в мировом рейтинге) занял экс-президент Петр Порошенко (1,6 миллиарда долларов).

Рейтинг Форбс

Замыкает список украинских миллиардеров  в мировом рейтинге Вадим Новинский с 1,4 миллиарда долларов, расположившийся на 2141 строчке. 

Рейтинг Форбс

Отметим, что по данным Bloomberg на 6 апреля,  четверка лидеров выглядит так:

При этом олигарх Ринат Ахметов здесь занимает 298 строчку. Больше никто из украинских олигархов в этот рейтинг не попал.

рейтинг блюмберг

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Украина "пасет задних" в рейтинге счастливых стран.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 156

Все по теме:

Украина, Forbes, Рейтинги, Bloomberg, Олигархи.
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