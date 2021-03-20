Украина "пасет задних" в мировом рейтинге счастья (инфографика)

20 марта в мире отмечают Международный день счастья. По этому случаю или нет, но ООН опубликовала рейтинг самых счастливых стран мира в 2021 году по версии World Happiness Report.

Этот рейтинг, который оценивает уровень счастья в 149 странах мира, составляется на основе анализа благосостояния, продолжительности жизни, социальной поддержки, свободы и уровня коррупции в стране.

Стоит отметить, что пандемия коронавируса немного повлияла на удовлетворенность жизнью: в первую очередь это здоровье, материальная составляющая и общение, которого многим не хватает для полноценного счастья.

Итого, первое место уже 4 год держит за собой Финляндия, на втором месте — Дания, а тройку лидеров замыкает Швейцария. Также в десятку вошли Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург, Новая Зеландия и Австрия. Замкнули рейтинг Руанда, Зимбабве и Афганистан.

Стоит отметить, что по сравнению с 2020 годом, Украина поднялась на 13 позиций, и разместилась на 110 месте.

Отметим, что впервые всемирный доклад о счастье был опубликован в 2012 году.

Ранее, "Телеграф" писал, что столица Украины вошла в сотню лучших городов мира по качеству жизни. Что не удивительно, так это то, что столица "самой счастливой страны" Финляндии - Хельсинки, одержала победу в этом рейтинге. Киев занял 99 место, но это ведь только начало.