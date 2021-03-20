Скачать
Воскресенье, 21.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти
СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти
Байден повесил на Путина метку: чем США будут бить по России
Байден повесил на Путина метку: чем США будут бить по России
Кот вдохновил художника на картину, разбив лобовое стекло его машины: детали ЧП в Днепре
Кот вдохновил художника на картину, разбив лобовое стекло его машины: детали ЧП в Днепре
Итоги дня 20 марта: арест имущества "Мотор Сичи", протесты в Киеве
Итоги дня 20 марта: арест имущества "Мотор Сичи", протесты в Киеве

Украина "пасет задних" в мировом рейтинге счастья (инфографика)

Украина "пасет задних" в мировом рейтинге счастья (инфографика)
23:16 Сб, 20 Март 2021 Телеграф

20 марта в мире отмечают Международный день счастья. По этому случаю или нет, но ООН опубликовала рейтинг самых счастливых стран мира в 2021 году по версии World Happiness Report.

Этот рейтинг, который оценивает уровень счастья в 149 странах мира, составляется на основе анализа благосостояния, продолжительности жизни, социальной поддержки, свободы и уровня коррупции в стране. 

Стоит отметить, что пандемия коронавируса немного повлияла на удовлетворенность жизнью: в первую очередь это здоровье, материальная составляющая и общение, которого многим не хватает для полноценного счастья. 

Итого, первое место уже 4 год держит за собой Финляндия, на втором месте — Дания, а тройку лидеров замыкает Швейцария. Также в десятку вошли Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург, Новая Зеландия и Австрия. Замкнули рейтинг Руанда, Зимбабве и Афганистан. 

Стоит отметить, что по сравнению с 2020 годом, Украина поднялась на 13 позиций, и разместилась на 110 месте. 

Отметим, что впервые всемирный доклад о счастье был опубликован в 2012 году.

Ранее, "Телеграф" писал, что столица Украины вошла в сотню лучших городов мира по качеству жизни. Что не удивительно, так это то, что столица "самой счастливой страны" Финляндии - Хельсинки, одержала победу в этом рейтинге. Киев занял 99 место, но это ведь только начало. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 442

Все по теме:

Украина, Рейтинг, Счастье, World Happiness Report.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Москве горит Кремль: подробности, фото и видео с места
02 У Путина предъявили новые претензии к Украине по Донбассу
03 "Народ страдает. Тут все недовольны": пропагандисты Путина случайно нарвались на правду о Крыме
04 "Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера": Жириновский призвал атаковать Украину "без объявления войны" (видео)
05 Свитолина надела юбку и каблуки, Монфис не выдержал (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Непривычно большая концентрация: в Черном море прибыло ракетных кораблей НАТО
Непривычно большая концентрация: в Черном море прибыло ракетных кораблей НАТО
&quot;Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера&quot;: Жириновский призвал атаковать Украину &quot;без объявления войны&quot; (видео)
"Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера": Жириновский призвал атаковать Украину "без объявления войны" (видео)
Украина &quot;пасет задних&quot; в мировом рейтинге счастья (инфографика)
Украина "пасет задних" в мировом рейтинге счастья (инфографика)
Какой праздник 21 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 21 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь