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Топ-олигархи Украины за год приумножили богатства в разы, вытеснив Порошенко (свежий рейтинг Forbes)

Топ-олигархи Украины за год приумножили богатства в разы, вытеснив Порошенко (свежий рейтинг Forbes)
11:20 Сегодня Телеграф

Состояние ста самых богатых украинцев выросло на 42% за год, до 44,5 млрд долларов США. Возглавили же рейтинг-2021 Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго.

Список ста самых богатых людей Украины опубликовал журнал "Forbes Украина".

Так, состояние Ахметова выросло в 2,7 раза с $2,8млрд до $7,6млрд.

Активы Пинчука увеличились с $1,4 млрд до $2,5 млрд.

Активы Жеваго увеличились с $1,1 млрд до $2,4 млрд.

Состояние Игоря Коломойского оценили в $1,8 млрд (+0,8 млрд долларов по сравнению с 2020 г), Геннадия Боголюбова - в $1,7 млрд (+0,5 млрд долларов), Александра и Галины Герег - в $1,7 млрд (+0,4 млрд долларов).

Петр Порошенко стал богаче на $0,2 млрд, его активы оцениваются в $1,6 млрд. Однако он все равно опустился в рейтинге Forbes с третьего на седьмое место.

За ним с состоянием в $1,4 млрд следует Вадим Новинский.

Девятое место рейтинга занял Александр Ярославский с $820 млн.

Замыкает десятку самых богатых украинцев Юрий Косюк, - его состояние составило $780 млн.

Сотня самых богатых за год обновилась на 21%: 14 участников попали в нее впервые, а их общее состояние превышает $3 млрд.

Среди новых участников, в том числе Виктор Медведчук ($620 млн), Александр Конотопский ($340 млн), Александр Косован ($235 млн), Екатерина Костерева ($190 млн), Николай Удянский ($180 млн).

Как сообщалось, в начале апреля журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг миллиардеров, в котором "засветились" семеро украинцев.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Украина, Forbes, Рейтинг, ТОП-100, Богатство.
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