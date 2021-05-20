Непонимание целей и хаотичный поиск опоры: как Зеленский показал себя на пресс-конференции

В четверг, 20 мая, президент Владимир Зеленский встретился с журналистами. Мероприятие проходило в годовщину его инаугурации.

Местом для трехчасового разговора и своеобразного подведения итогов двух лет правления Зеленского в этот раз была избрана территория госпредприятия "Антонов".

"Телеграф" собрал самые главные и интересные моменты мероприятия, итоги которого проанализировала для нашего издания аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно.

По словам Олеси Яхно, она оценивает любое публичное выступление политика, особенно президента, с трех ракурсов. Первый – форма, куда можно отнести место проведения мероприятия, а также его формат. Второй – содержание. Что хотел сказать, как получилось. Третий – как держится политик. Держит ли удар, как реагирует на те или иные вопросы, какова его речь.

«Локация, на мой взгляд, выбрана лучше, чем в прошлом году, когда пресс-конференция проходила в Мариинском парке. Выбрав «Антонов» власть хотела показать некую перспективу, ориентацию на будущее. Самолет, индустрия и так далее. Таким образом была заложена определенная идея, которая, увы, не имела продолжения по содержанию», - отмечает аналитик.

По словам Олеси Яхно, правильно, что президент выступил со вступительным словом. Так обычно политики задают некий горизонт, некие маяки, ориентиры. Демонстрируют, что для них важно. Тем самым задавая некую рамку грядущему разговору.

«Но рамка эта не была задана, - считает аналитик. - Образ будущего «от Зеленского» не имел конкретики. Президент переходил с одной темы на другую, смешивал долгосрочные и краткосрочные задачи. Зачем-то начал рассказывать, как мы будем отмечать 30-летие Независимости. Тогда как следовало говорить не о конкретной дате (безусловно, важной), а о планах на год, о сделанном и не сделанном. И дальше всё было в таком же стиле. Зеленский перескакивал с темы на тему, отвечая на вопросы. Спрашивают о ситуации на Донбассе, он начинает рассказывать о коронавирусе. Спрашивают о том, почему институтом СНБО пытаются подменить работу других институтов, мы не слышим внятного ответа. Просят прокомментировать данные, что в обществе снизился запрос на новые лица, а президент вместо того, чтобы признать кадровые ошибки, рассказывает, что, мол, мы уже не новые политики, а старые – с опытом. И заявляет, что старых политиков в его команде не будет. Вспоминая при этом экс-премьеров Яценюка и Гройсмана, а также лидера "Батькивщины" Тимошенко. Тема политических оппонентов – болезненная для Зеленского. С одой стороны, он держался более уверенно, чем год назад. С другой - стал боле ревностен к политическим конкурентам. Как минимум странно, когда на третьем году президентства Зеленский заявляет, что является приговором для Порошенко. Масса проблем возникла уже при его правлении. Тот же вызов в виде пандемии коронавируса, с которым эта власть справляется далеко не успешно. И это уже сложно списать на кого-то другого».

Прокомментировала Олеся Яхно и очень дипломатичные высказывания Зеленского в адрес российского президента Путина. Так, он отказался давать характеристику хозяину Кремля, заявив, что «если мы неосторожными словами будем увеличивать возможность эскалации, я себе это не прощу». А позже, когда уже после пресс-конференции журналистка телеканала «Прямой» задала Зеленскому вопрос «Путин - убийца?», о ответил лишь, что из-за этого вопроса завтра на Донбассе могут убить 100 человек.

«Ничего нового в этом нет. Тактика этой власти – в информационной сфере всячески избегать формулировок, которые якобы могут помешать шагам в направлении мира. И это еще можно было бы понимать, если бы команда Зеленского на системно уровне предпринимала некие шаги по урегулированию конфликта. Выстраивала стратегии, планы. Понимая при этом, что цели РФ и Украины - несовместимы. Мы идем в ЕС и НАТО, а Россия хочет вернуть нас в свою орбиту. Можно сколько угодно избегать четких формулировок касательно России в целом и Путина в частности, но это не приблизит нас к миру и не уменьшит количество жертв на Донбассе. Подобная информационная тактика не может подменить реальных шагов, которые должны быть выстроены в рамках четкого плана. Агрессия не зависит от того, что скажет Зеленский. И вопросы в стиле того, кем он считает Путина, возникают не случайно. Всё это - из-за размытой, порой прямо противоположной позиции нынешней украинской власти касательно РФ», - подчеркивает Олеся Яхно.

Резюмировала итоги сегодняшнего мероприятия аналитик следующим образом: «Пресс-конференция показала, что Зеленский на третьем году президентства пытается найти точки опоры в виде проблем, которые эта власть может попытаться разрешить. Но пока поиск таких тем, опор выглядит хаотично, как хаотичны были и ответы президента. Я не увидела понимания Зеленским целей как главы государства, не услышала о задачах, которые он хочет решить. Скорее – поиск их, но без конкретного понимания».

Предыдущая большая пресс-конференция Зеленского прошла 20 мая 2020 года. Из-за пандемии коронавируса общение президента с журналистами проходило в Мариинском парке.

А первая обстоятельная встреча президента Зеленского с журналистами проходила в формате пресс-марафона в октябре 2019 года, во время которого он успел ответить на вопросы почти 300 представителей украинских и зарубежных СМИ.