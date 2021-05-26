У Зеленского перечислили достижения президента в борьбе с коррупцией: сеть взбудоражена

В сети опубликовали главные достижения Владимира Зеленского в борьбе с коррупцией за два года его президентства.
Успехи украинского лидера перечислили на официальной странице "Команда Зеленского" в "Фейсбуке".
В частности, президенту удалось вернуть ответственность за незаконное обогащение, запустить Высший антикоррупционный суд и реформировать прокуратуру.
Среди других достижений:
- закон о поощрении и защите коррупционных осведомителей;
- электронная декларация, несмотря на сопротивление старых элит;
- начало перезагрузки Конституционного суда Украины;
- внесение в Верховную Раду законопроекта о ликвидации Окружного административного суда Киева.
Впрочем, многие украинцы возмутились увиденной информации и задались вопросами: что в этом списке есть для украинцев? чем обычному народу поможет электронное декларирование? почему реформы не отразились на кошельках населения?
Также люди начали перечислять разочарования, сделавшие их жизнь при Зеленском хуже. В частности - подорожание коммуналки и отсутствие мира, обещанного во время избирательной кампании.
Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два неотложных законопроекта.