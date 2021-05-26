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У Зеленского перечислили достижения президента в борьбе с коррупцией: сеть взбудоражена

У Зеленского перечислили достижения президента в борьбе с коррупцией: сеть взбудоражена
Обновлено 18:51 Сегодня Телеграф

В сети опубликовали главные достижения Владимира Зеленского в борьбе с коррупцией за два года его президентства.

Успехи украинского лидера перечислили на официальной странице "Команда Зеленского" в "Фейсбуке".

В частности, президенту удалось вернуть ответственность за незаконное обогащение, запустить Высший антикоррупционный суд и реформировать прокуратуру.

Среди других достижений:

- закон о поощрении и защите коррупционных осведомителей;

- электронная декларация, несмотря на сопротивление старых элит;

- начало перезагрузки Конституционного суда Украины;

- внесение в Верховную Раду законопроекта о ликвидации Окружного административного суда Киева.

Впрочем, многие украинцы возмутились увиденной информации и задались вопросами: что в этом списке есть для украинцев? чем обычному народу поможет электронное декларирование? почему реформы не отразились на кошельках населения? 

Также люди начали перечислять разочарования, сделавшие их жизнь при Зеленском хуже. В частности - подорожание коммуналки и отсутствие мира, обещанного во время избирательной кампании.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два неотложных законопроекта. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Реакция, Достижения, Борьба с коррупцией, Владимир Зеленский.
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