Зеленский хочет увеличить численность военных в Украине: что об этом известно

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два неотложных законопроекта.

Первый из них постановляет изменить статью 1 Закона Украины "О численности Вооруженных сил Украины", установив максимальное число военнослужащих на уровне 215 тысяч против 204 тысяч в текущей редакции.

Также он предлагает утвердить численность ВСУ на уровне не превышающем 261 тысячу человек, против 250 в текущей редакции.

Тест законопроекта размещен на сайте парламента.

Увеличение численности ВСУ предложено на фоне внесения второго неотложного законопроекта "Об основах национального сопротивления".

Целью принятия соответствующего закона указывается "повышение уровня устойчивости и обороноспособности государства, предоставление обороне Украины всеобъемлющего характера, содействие обеспечению готовности граждан Украины к национальному сопротивлению".

Законом определяются такие термины, как "национальное сопротивление", "движение сопротивления", "территориальная оборона", "добровольческие формирования территориальной общины" и другое.

С полным текстом законопроекта можно ознакомиться на сайте Рады.

Как сообщалось ранее, в НАТО рассказали о десятках тысяч российских солдат, размещенных на границе с Украиной.