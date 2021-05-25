Скачать
Вторник, 25.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Офис партии "Слуга народа" в Киеве закрыли из-за Тищенко - источники
Офис партии "Слуга народа" в Киеве закрыли из-за Тищенко - источники
Пилот упавшего под Каменцем-Подольским воздушного шара имел 1000 часов налета, но "что-то пошло не так"
Пилот упавшего под Каменцем-Подольским воздушного шара имел 1000 часов налета, но "что-то пошло не так"
"Украина оказалась в сложной ситуации": военные эксперты оценили опасность соседства с Беларусью
"Украина оказалась в сложной ситуации": военные эксперты оценили опасность соседства с Беларусью
"Пора вернуть эту землю себе": российский пропагандист открыто призвал захватить Беларусь (видео)
"Пора вернуть эту землю себе": российский пропагандист открыто призвал захватить Беларусь (видео)

Зеленский хочет увеличить численность военных в Украине: что об этом известно

Зеленский хочет увеличить численность военных в Украине: что об этом известно
Обновлено 15:08 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два неотложных законопроекта. 

Первый из них постановляет изменить статью 1 Закона Украины "О численности Вооруженных сил Украины", установив максимальное число военнослужащих на уровне 215 тысяч против 204 тысяч в текущей редакции.

Также он предлагает утвердить численность ВСУ на уровне не превышающем 261 тысячу человек, против 250 в текущей редакции. 

Тест законопроекта размещен на сайте парламента. 

Увеличение численности ВСУ предложено на фоне внесения второго неотложного законопроекта "Об основах национального сопротивления". 

Целью принятия соответствующего закона указывается "повышение уровня устойчивости и обороноспособности государства, предоставление обороне Украины всеобъемлющего характера, содействие обеспечению готовности граждан Украины к национальному сопротивлению". 

Законом определяются такие термины, как "национальное сопротивление", "движение сопротивления", "территориальная оборона", "добровольческие формирования территориальной общины" и другое. 

С полным текстом законопроекта можно ознакомиться на сайте Рады. 

Как сообщалось ранее, в НАТО рассказали о десятках тысяч российских солдат, размещенных на границе с Украиной. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 328

Все по теме:

Верховная Рада, ВСУ, Владимир Зеленский, Национальное сопротивление.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин в памперсе? Фото и видео со встречи президента РФ насмешили сеть
02 Новые оправдания Беларуси удивили даже российских пропагандистов (шутки и мемы)
03 Любит женщин постарше и ничего не имеет против геев: что известно про ориентацию победителя "Евровидения"
04 Под Одессой загадочно скончался водитель мэра: в предсмертной записке нашли странности
05 На видео с Протасевичем после задержания заметили важный сигнал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В херсонском ЦУМе мужчина бросил кирпич в другого, а тот открыл огонь из пистолета: подробности
В херсонском ЦУМе мужчина бросил кирпич в другого, а тот открыл огонь из пистолета: подробности
Аэропорт &quot;Киев&quot; отреагировал на решение прекратить авиасообщение с Беларусью и просит деньги у Шмыгаля
Аэропорт "Киев" отреагировал на решение прекратить авиасообщение с Беларусью и просит деньги у Шмыгаля
В Закарпатье задержали иностранца из санкционного списка: кто он такой (фото)
В Закарпатье задержали иностранца из санкционного списка: кто он такой (фото)
Учителей в Крыму обязали &quot;добровольно&quot; голосовать на российских выборах: &quot;Телеграф&quot; получил доказательство
Учителей в Крыму обязали "добровольно" голосовать на российских выборах: "Телеграф" получил доказательство
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь