В НАТО рассказали, сколько своих военных Россия оставила возле границы с Украиной

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возле украинских границ остаются десятки тысяч российских военных и несмотря на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу об отводе российского военного контингента от границ Украины.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьером Эстонии Каей Каллас.

По его словам, РФ отвела только часть военных от украинских границ.

"В то время, как Россия отвела некоторые свои войска, десятки тысяч солдат остаются в Украине и вокруг нее, а также остается значительное количество вооружения", - сказал Столтенберг, отметив, что речь идет только о части отведенных военных активов.

Столтенберг также заявил об агрессивной модели действий РФ в Черном море, что не может не беспокоить.

Как сообщал "Телеграф", скопление российских военных у границ с Украиной беспокоит и США.