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Созданная история, которая стала реальностью: продюсер "Голосу країни" раскрыл правду о романе Тины Кароль и Дана Балана

Созданная история, которая стала реальностью: продюсер "Голосу країни" раскрыл правду о романе Тины Кароль и Дана Балана
Обновлено 18:06 Сегодня Телеграф

После выхода в эфир 9 сезона популярного вокального шоу "Голос країни", в сети появилось множество новостей и предположений об отношениях украинской певицы Тины Кароль и молдавского артиста Дана Балана. 

Поклонники пары заполонили соцсети различными коллажами со снимками артистов, и забросали всех "причастных" к их роману вопросами реален их роман или нет, ведь ни Тина, ни Дан его не комментировали.

На днях в сети появилось видео, на котором продюсер вокального шоу "Голос країни" Владимир Завадюк раскрыл все карты в теме об отношениях Тины Кароль и Дана Балана. Оказывается, их роман был "синтетически" создан, чтобы повысить рейтинги шоу. Он отметил, что 10 сезон многие смотрели из-за любовной истории звездных тренеров.

Ролик опубликовал телеграм-канал "Культурная Прачечная".

 После того, как видео разлетелось по сети, Владимир Завадюк поспешил объяснить свои слова. Продюсер уверяет, что симпатия между Тиной и Даном переросла в реальную жизнь.

Ранее, "Телеграф" писал, что Тина Кароль рассказала о любимом совместном занятии с сыном Вениамином.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 301

Все по теме:

Роман, Отношения, Тина Кароль, Голос країни, Дан Балан, Владимир Завадюк.
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