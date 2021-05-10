Созданная история, которая стала реальностью: продюсер "Голосу країни" раскрыл правду о романе Тины Кароль и Дана Балана

После выхода в эфир 9 сезона популярного вокального шоу "Голос країни", в сети появилось множество новостей и предположений об отношениях украинской певицы Тины Кароль и молдавского артиста Дана Балана.

Поклонники пары заполонили соцсети различными коллажами со снимками артистов, и забросали всех "причастных" к их роману вопросами реален их роман или нет, ведь ни Тина, ни Дан его не комментировали.

На днях в сети появилось видео, на котором продюсер вокального шоу "Голос країни" Владимир Завадюк раскрыл все карты в теме об отношениях Тины Кароль и Дана Балана. Оказывается, их роман был "синтетически" создан, чтобы повысить рейтинги шоу. Он отметил, что 10 сезон многие смотрели из-за любовной истории звездных тренеров.

Ролик опубликовал телеграм-канал "Культурная Прачечная".

После того, как видео разлетелось по сети, Владимир Завадюк поспешил объяснить свои слова. Продюсер уверяет, что симпатия между Тиной и Даном переросла в реальную жизнь.

Ранее, "Телеграф" писал, что Тина Кароль рассказала о любимом совместном занятии с сыном Вениамином.