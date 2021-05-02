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"Он – классный": Тина Кароль рассказала, чем любит заниматься с сыном

"Он – классный": Тина Кароль рассказала, чем любит заниматься с сыном
Обновлено 17:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Украинская певица Тина Кароль мама 12-летнего сына Вениамина, которого родила от своего мужа Евгения Огира. Мальчик учится в Лондоне и  не так часто видится со своей звездной мамой. 

Тина Кароль стала "гостьей" программы Славы Демина "29 ВОПРОСОВ ОТ ЛЮКС ФМ". Известный радиоведущий расспросил народную артистку о ее новом альбоме, карьере и конечно же о личной жизни. Поэтому тему ее сына тоже задели. 

Тина призналась, что Вениамин обладает очень острым чувством юмора. А когда они вместе, то они очень любят подкалывать и троллить друг друга. 

"Он – классный. Он – мой. Он – папин. Люблю его безумно", – рассказала Тина Кароль.

Ранее, "Телеграф" писал, что Тина Кароль поделилась архивным фото своего супруга Евгения Огира, опубликовав снимок в день его смерти, почтив его память.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Тина Кароль, Сын, Певица.
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