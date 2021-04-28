"Я принадлежу тебе": Тина Кароль трогательно почтила память умершего мужа

8 лет назад популярная украинская певица, Народная артистка Украины Тина Кароль потеряла своего супруга. Евгений Огир скончался от рака желудка 28 апреля 2013 года.

Артистка тяжело перенесла потеря любимого, и на протяжении 8 лет и до сих пор хранит его в своем сердце. В годовщину со дня смерти Евгения Кароль опубликовала архивное фото мужа, чем растрогала своих фанатов.

На своей странице в Инстаграм, в сторис, артистка показала фотографию, на которой Евгений держит на руках еще совсем маленького сына Вениамина и кормит его из детской бутылочки.

"Ты улыбаешься мне в вечности. Я принадлежу тебе в бесконечности" - подписала снимок Тина.

Ранее, "Телеграф" писал, что Тина Кароль решила, что 11 сезон вокального шоу "Голос країни" станет для нее, как для тренера крайним. Она предложила продюсерам заменить ее на Юлию Санину.