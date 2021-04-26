Скачать
Понедельник, 26.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Оскар-2021: все подробности и имена лауреатов (фото, видео)
Оскар-2021: все подробности и имена лауреатов (фото, видео)
Главные события недели: новые скандалы в "Слуге народа", Россия отвела войска от украинской границы, Youtube заблокировал "каналы Медведчука"
Главные события недели: новые скандалы в "Слуге народа", Россия отвела войска от украинской границы, Youtube заблокировал "каналы Медведчука"
В Киеве Nissan вылетел с дороги и несколько раз перевернулся: есть жертвы - фото с места ДТП
В Киеве Nissan вылетел с дороги и несколько раз перевернулся: есть жертвы - фото с места ДТП
"Шахтер" сенсационно проиграл "Александрии" (видео)
"Шахтер" сенсационно проиграл "Александрии" (видео)

"Это мой крайний сезон": Тина Кароль сделала важное заявление в эфире шоу "Голос країни"

"Это мой крайний сезон": Тина Кароль сделала важное заявление в эфире шоу "Голос країни"
Обновлено 07:40 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В воскресенье, 25 апреля, отгремел суперфинал вокального шоу "Голос країни". Победителем проекта стал участник из команды тренера-дебютанта Нади Дорофеевой - Сергей Лазановский. 

Во время своей прощальной речи украинская певица Тина Кароль объявила, что не планирует быть тренером в 12 сезоне проекта. Она поблагодарила всю команду "Голоса" и сообщила, что уступает свое тренерское место свое коллеге - певице Юлии Саниной из группы The Hardkiss.

"Это мой крайний сезон" - сказала Тина Кароль телеведущему Юрию Горбунову, который предположил, что она может выиграть в 12 сезоне. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@dantina_v_zdanii)

Отметим, что Тина Кароль за время своего участия в "Голосі країни" в "Голосі. Діти" становилась тренером-победителем 5 раз. 

Ранее, "Телеграф" писал, что фанаты "Голосу" посчитали решение Тины Кароль отдать 100% одной из участниц несправедливым, обесценив платное голосование зрителей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 637

Все по теме:

Тина Кароль, Шоу, Певица, Голос країни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Мой родной подъезд": Леся Никитюк рассказала, что ее "бесило" в квартире родителей
02 Разорвало на части: исчезнувшую подлодку Индонезии нашли (фото)
03 Кризис с COVID-19 в Индии: тела не успевают сжигать и крематории разбивают прямо в парках (видео)
04 Все лауреаты кинопремии "Оскар-2021": список
05 Город на грани коллапса: журналист рассказал о зарплатном кризисе в оккупированном Алчевске
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 25 апреля: Одесская область перешла в &quot;желтую зону&quot; карантина, &quot;Динамо&quot; досрочно выиграло чемпионат Украины
Итоги дня 25 апреля: Одесская область перешла в "желтую зону" карантина, "Динамо" досрочно выиграло чемпионат Украины
Фильм &quot;Земля кочевников&quot; выиграл в главной номинации &quot;Оскара-2021&quot;
Фильм "Земля кочевников" выиграл в главной номинации "Оскара-2021"
Сдуваем пыль с загранпаспортов: ЕС приоткрывает двери для иностранных туристов
Сдуваем пыль с загранпаспортов: ЕС приоткрывает двери для иностранных туристов
Все лауреаты кинопремии &quot;Оскар-2021&quot;: список
Все лауреаты кинопремии "Оскар-2021": список
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь