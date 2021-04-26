"Это мой крайний сезон": Тина Кароль сделала важное заявление в эфире шоу "Голос країни"

В воскресенье, 25 апреля, отгремел суперфинал вокального шоу "Голос країни". Победителем проекта стал участник из команды тренера-дебютанта Нади Дорофеевой - Сергей Лазановский.

Во время своей прощальной речи украинская певица Тина Кароль объявила, что не планирует быть тренером в 12 сезоне проекта. Она поблагодарила всю команду "Голоса" и сообщила, что уступает свое тренерское место свое коллеге - певице Юлии Саниной из группы The Hardkiss.

"Это мой крайний сезон" - сказала Тина Кароль телеведущему Юрию Горбунову, который предположил, что она может выиграть в 12 сезоне.

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Отметим, что Тина Кароль за время своего участия в "Голосі країни" в "Голосі. Діти" становилась тренером-победителем 5 раз.

Ранее, "Телеграф" писал, что фанаты "Голосу" посчитали решение Тины Кароль отдать 100% одной из участниц несправедливым, обесценив платное голосование зрителей.