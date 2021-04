Стал известен победитель 11 сезона шоу "Голос країни"

25 апреля 2021 года состоялся финал 11 сезона популярного вокального шоу "Голос країни", который прошел под девизом "Перезавантаження". 25 апреля стал известен новый победитель, голос нового поколения и новый тренер-победитель.

Напомним, что правила суперфинала в 2021 году были изменены. Последний выпуск сезона проходил в три этапа, и после каждого вылетал один из финалистов.

Итого первым, кто ушел, стал участник команды Олега Винника - Сергей Нейчев, а бронзу забрал воспитанник Димы Монатика - Тема Паучек.

Последним этапом суперфинала 11 сезона стало возвращение участников на первый этап - на слепые прослушивания. Народная звезда из Ровно Юлия Тимочко и душа проекта Сергей Лазановский исполнили те песни, с которыми впервые пришли на проект.

Юлия Тимочко — "Wonderful life":

Сергей Лазановский — "You Are The Reason":

Победителем 11 сезона вокального шоу "Голос країни. Перезавантаження" стал - Сергей Лазановский, а в "батлах за патлы" победила тренер-дебютант Надя Дорофеева.

Второе место заняла - Юлия Тимочко и тренер Тина Кароль.

Напомним, что ранее Тину Кароль накрыло волной негодования от поклонников "Голосу" за решение отдать 100% одной из участниц, обесценив платное голосование зрителей.