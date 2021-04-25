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Стал известен победитель 11 сезона шоу "Голос країни"

Стал известен победитель 11 сезона шоу "Голос країни"
23:38 Вс, 25 Апрель 2021 Телеграф

25 апреля 2021 года состоялся финал 11 сезона популярного вокального шоу "Голос країни", который прошел под девизом "Перезавантаження". 25 апреля стал известен новый победитель, голос нового поколения и новый тренер-победитель.

Напомним, что правила суперфинала в 2021 году были изменены. Последний выпуск сезона проходил в три этапа, и после каждого вылетал один из финалистов. 

Итого первым, кто ушел, стал участник команды Олега Винника - Сергей Нейчев, а бронзу забрал воспитанник Димы Монатика - Тема Паучек. 

Последним этапом суперфинала 11 сезона стало возвращение участников на первый этап - на слепые прослушивания. Народная звезда из Ровно Юлия Тимочко и душа проекта Сергей Лазановский исполнили те песни, с которыми впервые пришли на проект.

Юлия Тимочко — "Wonderful life":

 

Сергей Лазановский — "You Are The Reason":

 

Победителем 11 сезона вокального шоу "Голос країни. Перезавантаження" стал - Сергей Лазановский, а в "батлах за патлы" победила тренер-дебютант Надя Дорофеева.

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Второе место заняла - Юлия Тимочко и тренер Тина Кароль.

Напомним, что ранее Тину Кароль накрыло волной негодования от поклонников "Голосу" за решение отдать 100% одной из участниц, обесценив платное голосование зрителей.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Шоу, Победитель, Голос страны, Голос країни.
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