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Суперфинал 11 сезона "Голосу країни": кто покинул шоу на первом этапе

Суперфинал 11 сезона "Голосу країни": кто покинул шоу на первом этапе
22:08 Сегодня Телеграф Фото: instagram

25 апреля на телеканале "1+1" стартовал суперфинал 11 сезона вокального шоу "Голос країни. Перезавантаження".

В 2021 году финал проекта проходит по новым правилам. Выпуск поделили на три этапа, после каждого из которых шоу будет покидать один суперфиналист. Помимо этого, зрительское голосование также будет каждый раз обнуляться. 

Итого, первым, кто покинул "Голос країни" в суперфинале стал воспитанник команды -  Сергей Нейчев из команды Олега Винника. 

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Видео выступления: 

Во второй этап прошли - Сергей Лазановский из команды Дорофеевой, Тема Паучек из команды Монатика и Юлия Тимочко из команды Тины Кароль. 

Ранее, "Телеграф" писал, что впервые за 10 лет на сцену вышла 42-летняя певица Евгения Власова. Артистка исполнила свою песню "Я - живая река" вместе с участницей команды Олега Винника - Галиной Куришко.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 318

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Шоу, Голос страны, Голос країни.
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