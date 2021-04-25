Суперфинал 11 сезона "Голосу країни": кто покинул шоу на первом этапе

25 апреля на телеканале "1+1" стартовал суперфинал 11 сезона вокального шоу "Голос країни. Перезавантаження".

В 2021 году финал проекта проходит по новым правилам. Выпуск поделили на три этапа, после каждого из которых шоу будет покидать один суперфиналист. Помимо этого, зрительское голосование также будет каждый раз обнуляться.

Итого, первым, кто покинул "Голос країни" в суперфинале стал воспитанник команды - Сергей Нейчев из команды Олега Винника.

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Видео выступления:

Во второй этап прошли - Сергей Лазановский из команды Дорофеевой, Тема Паучек из команды Монатика и Юлия Тимочко из команды Тины Кароль.

Ранее, "Телеграф" писал, что впервые за 10 лет на сцену вышла 42-летняя певица Евгения Власова. Артистка исполнила свою песню "Я - живая река" вместе с участницей команды Олега Винника - Галиной Куришко.