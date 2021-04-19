Скачать
Понедельник, 19.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Путин приготовил три сценария для Украины, Европа нам вряд ли поможет, - генерал
Путин приготовил три сценария для Украины, Европа нам вряд ли поможет, - генерал
Ровно 40 000 человек скончались в Украине от коронавируса с начала пандемии
Ровно 40 000 человек скончались в Украине от коронавируса с начала пандемии
Главные события недели: Зеленский встретился с Макроном, в России задержали украинского консула, похороны принца Филиппа
Главные события недели: Зеленский встретился с Макроном, в России задержали украинского консула, похороны принца Филиппа
В Днепре на мосту девушку спасли за мгновения до самоубийства: ЧП попало на видео
В Днепре на мосту девушку спасли за мгновения до самоубийства: ЧП попало на видео

Евгения Власова впервые за 10 лет выступила перед многомиллионной аудиторией на "Голосі країни" (фото, видео)

Евгения Власова впервые за 10 лет выступила перед многомиллионной аудиторией на "Голосі країни" (фото, видео)
Обновлено 09:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram Evgeniya Vlasova

В воскресенье, 18 апреля, на сцене популярного вокального 11 сезона шоу "Голос країни" впервые после длительного перерыва выступила известная украинская певица Евгения Власова.

Артистка исполнила собственную песню  "Я - живая река" с подопечной вокального тренера Олега Винника - Галиной Куришко.

"Впервые за 10 лет я буду петь перед многомиллионной аудиторией", - сказала Власова в сториз Инстаграма.

Ранее в СМИ писали, что много лет назад у Евгении была обнаружена онкология, но в сентябре 2019 года певица рассказала, что она не болела раком, но прошла химиотерапию, потому что одному врачу из пяти "показалось".

DOROFEEVA презентовала новый сингл на шоу "Голос країни" (фото, видео)

"Был консилиум, а по врачебной этике, если, одному показалось значит нужна химио-терапия! Да, я ее прошла! И это страшно! Но прессу, журналистов, редакторов программ, не интересуют тонкости им нужно мясо, кровь, страсти! И вот теперь на мне какое-то странное клеймо(несчастной и больной) Ненавижу это все! Долго молчала! В основном ради людей для которых я стала надеждой на выздоровление!", - призналась тогда певица.

"Это большое счастье петь с ней на одной сцене", - сказала Галина Куришко после совместного выступления с Евгенией. К слову, участница шоу "Голос країни" не прошла в финал 11 сезона. В место нее в шаге от победы оказался Сергей Нейчев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что зрители проекта, которые отправляли платные СМС заявили, что Тина Кароль обесценила их голоса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 216

Все по теме:

Шоу, Евгения Власова, Голос країни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Батут готов?" Заявления России о собственной космической станции развеселили сеть
02 В США обеспокоены возможными воздушными инцидентами на фоне обострения между Украиной и РФ
03 Били битами и стреляли из травмата: на Харьковщине злоумышленники жестоко избили знакомого (фото, видео)
04 В Австралии футболист в окружении птиц забил сказочный гол (видео)
05 Сын Кадырова добыл странную победу на ринге (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Британия пробует вернуться к жизни: в Ливерпуле устроят концерт на 5000 гостей без масок и дистанции
Британия пробует вернуться к жизни: в Ливерпуле устроят концерт на 5000 гостей без масок и дистанции
В Киеве 20-летняя девушка на &quot;Ауди&quot; насмерть сбила мужчину: следствию предстоит сложная задача (фото с места ДТП)
В Киеве 20-летняя девушка на "Ауди" насмерть сбила мужчину: следствию предстоит сложная задача (фото с места ДТП)
Итоги дня 18 апреля: начало вакцинации Pfizer в Украине и новые потери ВСУ на Донбассе
Итоги дня 18 апреля: начало вакцинации Pfizer в Украине и новые потери ВСУ на Донбассе
Какой праздник 19 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 19 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь