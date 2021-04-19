Евгения Власова впервые за 10 лет выступила перед многомиллионной аудиторией на "Голосі країни" (фото, видео)

В воскресенье, 18 апреля, на сцене популярного вокального 11 сезона шоу "Голос країни" впервые после длительного перерыва выступила известная украинская певица Евгения Власова.

Артистка исполнила собственную песню "Я - живая река" с подопечной вокального тренера Олега Винника - Галиной Куришко.

"Впервые за 10 лет я буду петь перед многомиллионной аудиторией", - сказала Власова в сториз Инстаграма.

Ранее в СМИ писали, что много лет назад у Евгении была обнаружена онкология, но в сентябре 2019 года певица рассказала, что она не болела раком, но прошла химиотерапию, потому что одному врачу из пяти "показалось".

"Был консилиум, а по врачебной этике, если, одному показалось значит нужна химио-терапия! Да, я ее прошла! И это страшно! Но прессу, журналистов, редакторов программ, не интересуют тонкости им нужно мясо, кровь, страсти! И вот теперь на мне какое-то странное клеймо(несчастной и больной) Ненавижу это все! Долго молчала! В основном ради людей для которых я стала надеждой на выздоровление!", - призналась тогда певица.

"Это большое счастье петь с ней на одной сцене", - сказала Галина Куришко после совместного выступления с Евгенией. К слову, участница шоу "Голос країни" не прошла в финал 11 сезона. В место нее в шаге от победы оказался Сергей Нейчев.

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