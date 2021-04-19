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"Голос країни-11": названы суперфиналисты самого вокального шоу страны 2021 (фото, видео)

"Голос країни-11": названы суперфиналисты самого вокального шоу страны 2021 (фото, видео)
00:27 Сегодня Телеграф Фото: instagram Голос країни

В воскресенье, 18 апреля, на телеканале "1+1" состоялся полуфинал вокального шоу - "Голос країни. Перезавантаження". Тренерами 11 сезона проекта стали Тина Кароль, Олег Винник, Надя Дорофеева и Дмитрий Монатик.

Впервые в истории шоу, участники спели вместе с украинскими звездами их главные хиты.

Начала полуфинал яркая команда Дмитрия Монатика - Тема Паучек и певица KOLA.

Первым на сцену "Голосу" вышел народный герой Тема Паучек, который каждый раз доказывает - мечты сбываются. Он пришел на проект простым блогером из Ивано-Франковска и стал одним из главных претендентов на победу. Тема исполнил песню "Два вікна" с волшебной Гайтаной.

Продолжила выступления девушка, для которой "Голос" - это "последний шанс" попасть в украинский шоу-бизнес. На сцену вокального шоу вышла KOLA с рок-звездой Юлией Саниной из группы The Hardkiss. Исполнительницы исполнили хит Саниной Make-up.

Тема и KOLA закончили свои первые выступления в полуфинале. Далее молодые исполнители спели в трио со своим тренером "Мріяти не шкідливо".

Монатик отдал 51 процент Паучку и 49 процентов KOLA. Парень от зрителей получает 52 процента, KOLA  - 48 процентов. Таким образом, в суперфинал "Голоса страны" идет Тема Паучек.

Бороться за место в финале далее была готова команда Тины Кароль - Юлия Тимочко и Екатерина Гладий.

Отрыла выступления украинская Адель - Юлия, которую поддержала ее на пути к победе супер-звезда, которая когда-то тоже была участницей "Голоса" - Александра Зарицкая и всемирно известная группа KAZKA, которая на днях выпустила новую песню "Мята". Певицы исполнили песню "Плакала".

Следующей на сцену вышла участница, пленившая сердца украинцев, и именно зрители своим голосованием вывели ее в полуфинал. Именно Екатерина Гладий стала первой в истории шоу "кражей", которая дошла до прямых эфиров. Катя спела песню "Так мало тут тебе" с легендой украинского рока, секс-символом Валерием Харчишиным и группой "Друга Ріка".

Далее Юлия Тимочко и Екатерина Гладий впервые спели со своим тренером Тиной Кароль, где исполнили сингл "Ты отпусти".

Итак, Тина Кароль отдала Юлии Тимочко все 100 процентов. Украина же проголосовала следующим образом: Юлия Тимочко получила 41 процент, а Екатерина Гладий - 59 процентов. Несмотря на разную позицию тренера и зрителей, в финал проекта 11 сезона проходит Юлия Тимочко.

К бою была готова команда Нади Дорофеевой - Илья Николаенко и Сергей Лазановський.

Открыл полуфинал голос нового поколения Илья Николаенко. Парень спел со своим кумиром, который тоже начал карьеру артиста на "Голосе" - ALEKSEEV. Исполнители спели песню "Пьяное солнце".

Далее выступил участник, которого украинцы вернули в шоу после нокаутов. В прошлом эфире именно сила зрительской любви вывела его в полуфинал. Народный любимец из села Попельники Ивано-Франковской области Сергей Лазановський исполнил песню "Ще осінь зовсім молода" с лирическим тренером "Голоса" Сергеем Бабкиным.

Далее парни впервые спели на одной сцене с тренером Надей Дорофеевой ее хит "Горит".

Надя Дорофеева отдала 45 процентов Ильи Николаенко и 55 процентов Сергею Лазановському. Ильи зрители отдали 20 процентов. А Сергею - 80 процентов. Таким образом, в финал "Голоса" проходит Сергей Лазановський.

Наконец пришло время начать битву за финал команде сексуального сердцееда страны Олега Винника - Галина Куришко и Сергей Нейчев.

Открыла выступления певица, которая возрождает украинскую старинную песню - Галина Куришко. Ради места в супер-финале она решилась на очередной эксперимент - спела участница из легендарной артисткой, возврат которой вся страна ждала долгие 10 лет Евгенией Власовой. Девушки исполнили песню "Я - живая река".

К своему выступлению был готов самородок с уникальным голосом Сергей Нейчев. Парень спел песню "Варто чи ні" с последним романтиком современности Александром Пономаревым.

Галина Куришко и Сергей Нейчев впервые спели со своим тренером Олегом Винником. Трио исполнило песню "Біла голубка".

Олег Винник отдал 51 процентов Галине Куришко и 49 Сергею Нейчеву. От зрителей Галина получает 40 процентов, Сергей - 60 процентов. Таким образом, в суперфинал "Голоса" выходит Сергей Нейчев.

Грандиозный суперфинал 11 сезона шоу "Голос країни" состоится через неделю, 25 апреля в 21:00 на телеканале "1+1". Не пропустите!

Как ранее сообщал "Телеграф", в полуфинале вокального проекта Надя Дорофеева представила новую песню "Зависимость".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Шоу, Голос страны, Голос країни.
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