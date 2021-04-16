ALEKSEEV, The HARDKISS и Пономарев: какие еще звезды выступят в полуфинале "Голосу країни" (видео)

В это воскресенье, 18 апреля, на телеканале "1+1" состоится полуфинал одного из самых популярных вокальных шоу среди украинских зрителей - "Голос країни. Перезавантаження". Тренерами проекта являются бессменная Тина Кароль, Олег Винник, Надя Дорофеева и Дмитрий Монатик. Второй прямой эфир стартует в 21.00.

Впервые в истории "Голосу", полуфинал будет посвящен украинским хитам. Участникам представится шанс спеть в дуэте с известными украинскими исполнителями.

"Душа команды DOROFEEVA" Сергей Лазановський, которого в шоу вернули зрители, выступит с певцом и экс-тренером "Голоса" Сергеем Бабкиным. А Илья Николаенко споет вместе с романтическим ALEKSEEV.

Певец с уникальным женским тембром Сергей Нейчев из команды Олега Винника споет дуэтом с легендой украинской сцены Александром Пономаревым, а хранительница украинского фольклора Галина Курышко - с известной певицей Евгенией Власовой.

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KAZKA поддержит на сцене Юлию Тимочко. Диспетчер дальнобойщиков Екатерина Гладий споет с лидером группы "Друга ріка" Валерием Харчишиным.

Звезда интернета Тема Паучек выполнит хит совместно с Гайтаной, а певица KOLA выступит с группой The Hardkiss.

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О том, как прошел четвертьфинал "Голосу країни" и какие участники в шаге от полуфинала 11 сезона - смотрите в материале "Телеграфа".