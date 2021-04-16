"Теряю разум": в сети восхищаются новой песней группы KAZKA о сказочной девушке (видео)

Долгое время популярная украинская группа KAZKA не радовала своих поклонников новыми композициями. И наконец, 16 апреля, состоялась долгожданная премьера - вышла песня "Мята".

Трек "Мята" - мистическая песня о первой влюбленности сказочной девушки-нимфы. Солистка группы Александра Зарицкая называет эту песню особенной, магичной и чарующей. Уже по традиции группа KAZKA использовала в песне классические народные инструменты – свирель и дрымбу.

"Она очень свежая, под нее можно растворяться в танце и новых чувствах" - описывает трек колектив.

В комментариях поклонники отметили, что трек и вправду чарует и влюбляет в себя.

Ранее, "Телеграф" писал, что новый трек 16 апреля представила и украинская певица Настя Каменских. А Артем Пивоваров презентовал клип.