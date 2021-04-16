"Заедает в голове": NK представила новый трек "Ма"

Украинская исполнительница NK, более известная как Настя Каменских, недавно показавшая результаты своего впечатляющего похудения, презентовала новую песню под названием "Ма", которая входит в будущий альбом певицы "Красное вино". Релиз пластинки должен состоятся 14 мая 2021 года.

Lyric видео было опубликовано утром 16 апреля на официальном YouTube-канале NK.

"В этой песне хочу рассказать вам, что не нужно бояться говорить девушкам о своих чувствах и признаться в симпатии. Даже, если это случайное знакомство. Ведь мы, девочки, хотим встретить того единственного и достойного. Поэтому трек "Ма" не просто призыв. Он открывает историю любви с первого взгляда. Она встречается на танцполах на громких вечеринках, где среди толпы можно найти ту самую magical, которую ты всю жизнь искал. И отпустив все стеснения, сняв занавес страха, все происходит совершенно иначе. Остается только подойти и сказать ей желанные слова: "От такой красоты я просто улетел"", - презентовала Каменских в Инстаграме.

Фанаты певицы восторженно отозвались о ее новой песне, и отметили, что сингл получился необычным.

Напомним, что ранее Настя Каменских выпустила зажигательный клип "Девочки рулят", в котором также снялись Даша Астафьева и Леся Никитюк.