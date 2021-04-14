Показали себя настоящими рокерами: Мик Джаггер и легенда Foo Fighters выпустили новую мощную песню (видео)

77-летний фронтмен Rolling Stones Мик Джаггер и 52-летняя легенда рок-группы Foo Fighters Дэйв Грол, который в ноябре прошлого года выпустил сингл под названием Shame Shame, представили мощную композицию Eazy Sleazy.

Видеоролик, посвященный окончанию карантина в Великобритании, был опубликован на официальном YouTube-канале Джаггера.

В песне рок-музыканты насмешливо рассматривают некоторые из недостатков жизни в заточении дома во время пандемия. Тексты в этом зажигательном, оптимистичном треке включают: "Пытаясь написать мелодию, лучше подключить меня к Zoom" и "Слишком много телевидения меня лоботомирует".

"Все дело в том, чтобы выйти из всего того, что я упоминаю в стихах. Мы надеемся, что это приведет к более оптимистичному настрою", - добавил Мик.

Интересно, что фронтмен Rolling Stones виртуально объединился с гитаристом Foo Fighters Дэйвом Гролом, который добавил свою партию из своей студии в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что в 2019 году 77-летнему Мику Джаггеру была сделана операция на сердце, но это не помешало рок-группе отправиться в тур по США и Канаде.