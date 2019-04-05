Мику Джаггеру сделали операцию на сердце

Несколько дней назад стало известно, что 75-летний музыкант британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер нуждался в срочной операции на сердце.
Мику Джеггеру успешно заменили искусственный сердечный клапан и теперь музыкант постепенно восстанавливается после сложного хирургического вмешательства. Об этом сообщили в журнале Billboard.
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В издании рассказали, что уже через неделю Джагерра могут выписать, но другие порталы ранее отмечали, что на сцене он появится не раньше лета. Этому стало подтверждение и сообщение в Twitter, которое оставил Мик 1 апреля. Он с превиликим сожалением заявил, что концертный тур по городам США и Канады, который должен был длиться с 20 апреля по 29 июля, он вынужден отложить из-за ситуации со здоровьем.
Как сообщалось ранее, Накануне стало известно, что Мик Джаггер перенес планированный тур музыкальной рок-группы "Rolling Stones" по США из-за плохого состояния здоровья.