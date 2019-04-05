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Мику Джаггеру сделали операцию на сердце

Мику Джаггеру сделали операцию на сердце
11:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Сейчас стало известно, что операция прошла успешно в одной из клиник Нью-Йорка.

Несколько дней назад стало известно, что 75-летний музыкант британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер нуждался в срочной операции на сердце.

Мику Джеггеру успешно заменили искусственный сердечный клапан и теперь музыкант постепенно восстанавливается после сложного хирургического вмешательства. Об этом сообщили в журнале Billboard. 

 
 
 
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Публикация от Mick Jagger (@mickjagger)

Солист "Rolling Stones" Мик Джаггер тяжело болен

В издании рассказали, что уже через неделю Джагерра могут выписать, но другие порталы ранее отмечали, что на сцене он появится не раньше лета. Этому стало подтверждение и сообщение в Twitter, которое оставил Мик 1 апреля. Он с превиликим сожалением заявил, что концертный тур по городам США и Канады, который должен был длиться с 20 апреля по 29 июля, он вынужден отложить из-за ситуации со здоровьем.

Как сообщалось ранее, Накануне стало известно, что Мик Джаггер перенес планированный тур музыкальной рок-группы "Rolling Stones" по США из-за плохого состояния здоровья.

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Сердце, Здоровье, Знаменитости, Операция, Мик Джаггер.
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