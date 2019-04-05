Мику Джаггеру сделали операцию на сердце

Новости культуры: Сейчас стало известно, что операция прошла успешно в одной из клиник Нью-Йорка.

Несколько дней назад стало известно, что 75-летний музыкант британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер нуждался в срочной операции на сердце.

Мику Джеггеру успешно заменили искусственный сердечный клапан и теперь музыкант постепенно восстанавливается после сложного хирургического вмешательства. Об этом сообщили в журнале Billboard.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mick Jagger (@mickjagger) 30 Мар 2019 в 6:00 PDT

В издании рассказали, что уже через неделю Джагерра могут выписать, но другие порталы ранее отмечали, что на сцене он появится не раньше лета. Этому стало подтверждение и сообщение в Twitter, которое оставил Мик 1 апреля. Он с превиликим сожалением заявил, что концертный тур по городам США и Канады, который должен был длиться с 20 апреля по 29 июля, он вынужден отложить из-за ситуации со здоровьем.

Как сообщалось ранее, Накануне стало известно, что Мик Джаггер перенес планированный тур музыкальной рок-группы "Rolling Stones" по США из-за плохого состояния здоровья.