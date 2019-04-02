Стало известно о серьезной болезни Мика Джаггера

Новости культуры: Знаменитый рок-музыкант имеет серьезные проблемы с сердцем.

Накануне стало известно, что Мик Джаггер перенес планированный тур музыкальной рок-группы "Rolling Stones" по США из-за плохого состояния здоровья.

Музыкант также предупредил и извинился перед фанатами за неудобства и отмену тура на неопределенное время.

"Я ненавижу себя за то, что так подвожу вас, я страшно огорчен, что вынужден отложить турне. Приложу все силы к тому, чтобы как можно скорее вернуться на сцену", - с такими извинениями обратился Джаггер к своим фанатам в соцсетях.

Зарубежным СМИ все таки удалось узнать причину. Оказывается, что в апреле Мику Джаггеру заменят клапан на сердце. Операцию планируют совершить в Нью-Йорке.

Фанаты очень сожалеют о происходящем и желают крепкого здоровья своему рок-идолу.