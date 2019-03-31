Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 31.03.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Митинг "молодчиков" у ЦИК: последние данные с места событий
Митинг "молодчиков" у ЦИК: последние данные с места событий
Гвоздик - Нгумбу: статистика ударов в бою
Гвоздик - Нгумбу: статистика ударов в бою
Солист "Rolling Stones" Мик Джаггер тяжело болен
Солист "Rolling Stones" Мик Джаггер тяжело болен

Солист "Rolling Stones" Мик Джаггер тяжело болен

Смотрите фото (3)
Солист "Rolling Stones" Мик Джаггер тяжело болен
18:22 Сегодня Телеграф bigpicture.ru

Новости культуры: Мик Джаггер отложил масштабный тур группы "Rolling Stones" по США из-за таинственной болезни.

Группа "Rolling Stones" продолжает "качать" мир старыми хитами и новыми композициями. Несмотря на солидный возраст, музыканты ездят по миру и радуют поклонников хорошей музыкой. К сожалению, фронтмен коллектива, 75-летний Мик Джаггер, недавно сообщил о плохом состоянии здоровья и отменил свое участие в масштабном туре по США из-за таинственной болезни.

На своей странице в Твиттере он написал, что просит извинения у всех поклонников из Америки и Канады, которые уже купили билеты. Певец постарается прийти в форму и выйти на сцену, как можно быстрее.

Но грядущие гастроли откладываются, а не отменяются: поклонники смогут использовать купленные билеты на концертах, которые будут перенесены на другие даты.

Врачи настоятельно рекомендуют Мику не ехать в тур в этот раз, потому что ему необходимо лечение. На официальной странице группы "Rolling Stones" не указана конкретная причина болезни, но говорят, что фронтмен вернется на сцену, как только сможет выступать.

В запланированном по Северной Америке туре было 17 концертов. Первый из них должен был состояться 20 апреля в Майами.

"Я ненавижу себя за то, что так подвожу вас, я страшно огорчен, что вынужден отложить турне. Приложу все силы к тому, чтобы как можно скорее вернуться на сцену", - с такими извинениями обратился Джаггер к своим фанатам в соцсетях.

В 2014 году Мик Джаггер страдал от острого травматического стресса, связанного со смертью его любимой Л’Рен Скотт. 49-летняя модель, с которой певец встречался в течение 13-ти лет, повесилась в марте того года.

Музыкант был настолько подавлен этой трагедией, что не выступал целый месяц, из-за чего группа понесла убытки в сумме 8 миллионов фунтов (684 миллиона рублей).

Тогда "Rolling Stones" отменили тур по Австралии и Новой Зеландии, и пытались отсудить у страховой компании 12 миллионов долларов - в качестве компенсации упущенной прибыли, но страховщики отказались платить.

Тогда музыкант тяжело пережил самоубийство жены, а врачи поставили ему диагноз - острое стрессовое расстройство.

В Сети появился новый клип группы Rammstein (Видео)

Острые расстройства, связанные с травматическим стрессом, могут вызывать воспоминания, кошмары, чувство вины и безразличие. Если эти симптомы продолжаются больше месяца, они переходят в посттравматические стрессовые расстройства, похожие на те, от которых страдают военные, вернувшиеся из горячих точек.

Надеемся, Джаггер выздоровеет как можно скорее, и вновь будет радовать со сцены своих поклонников бессмертными хитами. А пока что ему стоит хорошенько отдохнуть и пройти все необходимые медицинские процедуры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Болезнь, Rolling Stones, Гастроли, Солист, Группа, Мик Джаггер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 31 марта: Кирилл - дери полоз
02 Гвоздик - Нгумбу: события боя
03 Пробное ВНО по испанскому сдавало только 25 человек: статистика УЦОКО
04 Выборы 2019: как голосовать и какие документы избирателю нужно брать с собой
05 Именины (День Ангела) Натальи: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина в ночь на 31 марта перешла на летнее время
Украина в ночь на 31 марта перешла на летнее время
Выборы 2019: как голосовать и какие документы избирателю нужно брать с собой
Выборы 2019: какие документы нужны для голосования
Дожди и &quot;летнее тепло&quot;: синоптики спрогнозировали, какой будет погода в апреле
Синоптики рассказали, какой будет погода в апреле
Ушел из жизни голливудский актер Шейн Риммер
Ушел из жизни голливудский актер Шейн Риммер
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь