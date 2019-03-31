Солист "Rolling Stones" Мик Джаггер тяжело болен

Новости культуры: Мик Джаггер отложил масштабный тур группы "Rolling Stones" по США из-за таинственной болезни.

Группа "Rolling Stones" продолжает "качать" мир старыми хитами и новыми композициями. Несмотря на солидный возраст, музыканты ездят по миру и радуют поклонников хорошей музыкой. К сожалению, фронтмен коллектива, 75-летний Мик Джаггер, недавно сообщил о плохом состоянии здоровья и отменил свое участие в масштабном туре по США из-за таинственной болезни.

На своей странице в Твиттере он написал, что просит извинения у всех поклонников из Америки и Канады, которые уже купили билеты. Певец постарается прийти в форму и выйти на сцену, как можно быстрее.

Но грядущие гастроли откладываются, а не отменяются: поклонники смогут использовать купленные билеты на концертах, которые будут перенесены на другие даты.

Врачи настоятельно рекомендуют Мику не ехать в тур в этот раз, потому что ему необходимо лечение. На официальной странице группы "Rolling Stones" не указана конкретная причина болезни, но говорят, что фронтмен вернется на сцену, как только сможет выступать.

В запланированном по Северной Америке туре было 17 концертов. Первый из них должен был состояться 20 апреля в Майами.

"Я ненавижу себя за то, что так подвожу вас, я страшно огорчен, что вынужден отложить турне. Приложу все силы к тому, чтобы как можно скорее вернуться на сцену", - с такими извинениями обратился Джаггер к своим фанатам в соцсетях.

В 2014 году Мик Джаггер страдал от острого травматического стресса, связанного со смертью его любимой Л’Рен Скотт. 49-летняя модель, с которой певец встречался в течение 13-ти лет, повесилась в марте того года.

Музыкант был настолько подавлен этой трагедией, что не выступал целый месяц, из-за чего группа понесла убытки в сумме 8 миллионов фунтов (684 миллиона рублей).

Тогда "Rolling Stones" отменили тур по Австралии и Новой Зеландии, и пытались отсудить у страховой компании 12 миллионов долларов - в качестве компенсации упущенной прибыли, но страховщики отказались платить.

Тогда музыкант тяжело пережил самоубийство жены, а врачи поставили ему диагноз - острое стрессовое расстройство.

Острые расстройства, связанные с травматическим стрессом, могут вызывать воспоминания, кошмары, чувство вины и безразличие. Если эти симптомы продолжаются больше месяца, они переходят в посттравматические стрессовые расстройства, похожие на те, от которых страдают военные, вернувшиеся из горячих точек.

Надеемся, Джаггер выздоровеет как можно скорее, и вновь будет радовать со сцены своих поклонников бессмертными хитами. А пока что ему стоит хорошенько отдохнуть и пройти все необходимые медицинские процедуры.