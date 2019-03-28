В Сети появился новый клип группы Rammstein (Видео)

Ранее Rammstein опубликовал 35-секундную часть клипа. Видео резко откомментировали уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн и экс-главы Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох. Они считают, что музыканты "перешли красную линию" и "нарушили границу дозволенного". К моменту публикации ролик в Youtube посмотрели 1,5 млн. людей. Участников группы показали в полосатых робах заключенных нацистских концлагерей, и они стояли на эшафоте с петлями на шее. До официального релиза клип появился на Telegram-канале сообщества 2ch, что не может не огорчать.