Состояние Мика Джаггера улучшилось: детали

Новости культуры: Мик Джаггер вышел на сцену после операции.

Фронтмен британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер и коллектив отправились в тур, отложенный из-за его операции на сердце.

Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что они дадут 17 концертов в 15 американских и канадских городах. Тур должен был начаться в апреле, но из-за состояния здоровья Джаггера был отложен.

Первое выступление состоялось 21 июня, гастроли продлятся до конца августа.

Напомним, Мику Джеггеру успешно заменили искусственный сердечный клапан и теперь музыкант постепенно восстанавливается после сложного хирургического вмешательства.