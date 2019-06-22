Состояние Мика Джаггера улучшилось: детали

Фронтмен британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер и коллектив отправились в тур, отложенный из-за его операции на сердце.
Об этом сообщает Deadline.
Отмечается, что они дадут 17 концертов в 15 американских и канадских городах. Тур должен был начаться в апреле, но из-за состояния здоровья Джаггера был отложен.
Первое выступление состоялось 21 июня, гастроли продлятся до конца августа.
Напомним, Мику Джеггеру успешно заменили искусственный сердечный клапан и теперь музыкант постепенно восстанавливается после сложного хирургического вмешательства.