"Мозг не понял, что это было": Кароль поцеловала сама себя в новом клипе "Хороший парень" (видео)

Популярная певица Тина Кароль, которая чуть не оголила грудь в эфире шоу"Липсинк Батл", 9 апреля порадовала поклонников выходом нового клипа под названием "Хороший парень". Стоить отметить, что новый образ Народной артистки Украины немного озадачил ее фанов.

Новое видео было опубликовано на официальном YouTube-канале Тины Кароль.

В музыкальном ролике исполнительница перевоплотилась в парня-грабителя биткоинов. Под конец в клипе появляется ее героиня из клипа "Скандал", которая буквально целует себя сама.

Фанаты певицы увидели связь между клипами Кароль на песни из ее нового альбома "Красиво".

Кроме этого, их также сильно удивляет новые образы Тины, а некоторые даже припомнили слова Оли Поляковой о "плакальщице на похоронах". Видно, певица все же решила отойди от "грустного репертуара".

Ранее певица Тина Кароль отреагировала на обвинения Оли Поляковой о пиаре за ее счет.