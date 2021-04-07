Могилевская слила "горячий" отрывок новой песни (видео)

Украинская исполнительница и телеведущая Наталья Могилевская, которая участвовала в шоу "Маска" в костюме Махаона, 7 апреля анонсировала релиз новой песни, который должен состояться уже в этом месяце. Названия у трека пока нет.

Народная артистка Украины порадовала своих поклонников, спев небольшой отрывок сингла в студии звукозаписи и поделилась видео в Инстаграме.

View this post on Instagram A post shared by Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Ранее Могилевская рассказала, что в работе у нее находится сразу три трека.

"Дорогие мои, вы знаете как сильно я вас люблю и МУЗЫКА - мое главное вдохновение в жизни. У нас с вами особая связь, я всегда чувствую ваше тепло и заботу. Спасибо, что вы у меня есть!", - обратилась певица к своим фанатам.

View this post on Instagram A post shared by Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Напомним, что 2 апреля певица Тина Кароль презентовала новый музыкальный альбом "Красиво" - новые песни артистки в материале "Телеграфа".