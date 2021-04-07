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Могилевская слила "горячий" отрывок новой песни (видео)

Могилевская слила "горячий" отрывок новой песни (видео)
Обновлено 21:22 Сегодня Телеграф Фото: instagram Натальи Могилевской

Украинская исполнительница и телеведущая Наталья Могилевская, которая участвовала в шоу "Маска" в костюме Махаона, 7 апреля анонсировала релиз новой песни, который должен состояться уже в этом месяце. Названия у трека пока нет.

Народная артистка Украины порадовала своих поклонников, спев небольшой отрывок сингла в студии звукозаписи и поделилась видео в Инстаграме.

Ранее Могилевская рассказала, что в работе у нее находится сразу три трека.

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"Дорогие мои, вы знаете как сильно я вас люблю и МУЗЫКА - мое главное вдохновение в жизни. У нас с вами особая связь, я всегда чувствую ваше тепло и заботу. Спасибо, что вы у меня есть!", - обратилась певица к своим фанатам.

Напомним, что 2 апреля певица Тина Кароль презентовала новый музыкальный альбом "Красиво" - новые песни артистки в материале "Телеграфа".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Песни, Наталья Могилевская.
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