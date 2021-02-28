"Это моральное дно": Тина Кароль ответила по поводу пиара на фоне скандала с Поляковой (видео)

Украинская певица Тина Кароль, которая на фоне скандала с Олей Поляковой выпустила одноименный клип "Скандал", отреагировала на обвинения коллеги в пиаре.

В интервью Екатерине Осадчей Народная артистка Украины подтвердила это, но также объяснила свои действия.

"То, что показали по ТВ - это моральное дно. Вся эта история заслуживает того, чтобы их просто пожалеть. Ну и конечно, тут же максимально коснулись моей сердечной чакры. Хорошо, пусть это ваша надменность, насмешка станет моим пиар ходом для раскрутки песни. Просто тем самым я показала то, что есть вещи, за которые нельзя заступать, это красная линия", - ответила Тина.

Несмотря на напряженные отношения с коллегой, певица призналась, что зла на Полякову не держит и, по ее словам, она идет на встречу к примирению с помощью менеджеров: "Свое я получила, она (Оля Полякова - ред.) всё увидела, все всё поняли. Живём дальше и я открыта к разговору, которая еще не произошла, кстати. Я хочу здороваться, когда вижу человека, я не хочу проходить мимо и делать вид, что ее не вижу. Я себя защитила, как могла".

Смотрите полное интервью Тины Кароль в программе "Світське життя" - видео:

Напомним, что украинская певица Тина Кароль снялась для нового выпуска журнала Viva.