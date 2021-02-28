Полякова прокомментировала скандал с Тиной Кароль: "Пиар на свои новые песни"

"Королева ночи" Оля Полякова, в квартире которой недавно обвалился потолок, прокомментировала скандальную ситуацию со своей коллегой, певицей Тиной Кароль, когда в одном из эфиров шоу "Маска" назвала ее "плакальщицей на похоронах". В итоге Кароль тоже не осталась в стороне и выпустила клип на новую песню под названием "Скандал". Стоить отметить, что даже телеведущая Леся Никитюк не считает это случайностью.

В интервью Екатерине Осадчей в "Світському житті" артистка отметила, что она честная, прямолинейная, эмоциональная, но не глупая.

"Я никогда про историю Тины, про ее мужа, про ее личную трагедию никогда бы не шутила. Это страшная вещь и я бы никогда этого не сделала. Я говорила о том, что я правда думаю, что у Тины уже очень давно грустный репертуар", - ответила Полякова, которая считает, что это все же было обидно. "Именно поэтому, когда я увидела шоу, когда я посмотрела, что это очень некорректно звучало... мне самой эта ситуация неприятна, это правда, я сразу извинилась".

Фото: Инстаграм "Свiтське Життя"

При этом певица также считает, что Тина Кароль использовала ее для пиара своей новой песни: "Я говорю искренне, я и извиняюсь искренне. А уже простить меня, или делать пиар на свои новые песни, "Скандал" - это уже выбор каждого человека, и он его делает сам. Поэтому звезды, дорогие, обращайтесь".

Смотрите полное интервью Оли Поляковой в программе "Свiтське життя" - видео:

Напомним, что после скандала другую украинскую певицу Наталью Могилевскую затравили в сети из-за совместного снимка с Олей Поляковой, отметив, что в будущем "королева ночи" наградит и ее "незабываемым" комплиментом.