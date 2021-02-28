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Полякова прокомментировала скандал с Тиной Кароль: "Пиар на свои новые песни"

Полякова прокомментировала скандал с Тиной Кароль: "Пиар на свои новые песни"
Обновлено 10:15 Сегодня Телеграф Фото: instagram Оли Поляковой

"Королева ночи" Оля Полякова, в квартире которой недавно обвалился потолок, прокомментировала скандальную ситуацию со своей коллегой, певицей Тиной Кароль, когда в одном из эфиров шоу "Маска" назвала ее "плакальщицей на похоронах". В итоге Кароль тоже не осталась в стороне и выпустила клип на новую песню под названием "Скандал". Стоить отметить, что даже телеведущая Леся Никитюк не считает это случайностью.

В интервью Екатерине Осадчей в "Світському житті" артистка отметила, что она честная, прямолинейная, эмоциональная, но не глупая.

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"Я никогда про историю Тины, про ее мужа, про ее личную трагедию никогда бы не шутила. Это страшная вещь и я бы никогда этого не сделала. Я говорила о том, что я правда думаю, что у Тины уже очень давно грустный репертуар", - ответила Полякова, которая считает, что это все же было обидно. "Именно поэтому, когда я увидела шоу, когда я посмотрела, что это очень некорректно звучало... мне самой эта ситуация неприятна, это правда, я сразу извинилась".

Фото: Инстаграм "Свiтське Життя"

При этом певица также считает, что Тина Кароль использовала ее для пиара своей новой песни: "Я говорю искренне, я и извиняюсь искренне. А уже простить меня, или делать пиар на свои новые песни, "Скандал" - это уже выбор каждого человека, и он его делает сам. Поэтому звезды, дорогие, обращайтесь".

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Смотрите полное интервью Оли Поляковой в программе "Свiтське життя" - видео:

Напомним, что после скандала другую украинскую певицу Наталью Могилевскую затравили в сети из-за совместного снимка с Олей Поляковой, отметив, что в будущем "королева ночи" наградит и ее "незабываемым" комплиментом.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Скандал, Тина Кароль, Оля Полякова.
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