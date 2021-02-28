"Я не могу больше есть мясо": Тина Кароль рассказала, когда стала веганом

Народная артистка Украины Тина Кароль, которая снялась в африканской фотосессии для нового выпуска журнала Viva, призналась, что за месяц до поездки в Намибию перешла на веганство.

Этим откровением певица поделилась в интервью украинскому изданию, отрывок из которого выложила на своей странице в Инстаграме.

"В один день я проснулась и почувствовала - все! А когда мы приехали в Намибию, то поняла, что я одна из них: люди, как и звери- равноправные дети природы. Я не могу больше есть мясо", - рассказала Тина.

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По словам исполнительницы, она научилась мыслить более масштабно, стала намного счастливей и почувствовала свободу на физическом уровне. Кароль призналась, что у нее нет ощущения какой-нибудь потери.

"Я не хочу больше мыслить о потере, как о невозвратной точке. После нее обязательно будет приобретение. Наши потери с точки зрения будущего - это возможности найти что-то лучшее и открыть глаза. Это реверс: потеряли - обрели", - поделилась певица с поклонниками, которые, кстати, выразили поддержку своей любимой артистке, несколько лет отказавшихся от употребления мяса и других продуктов животного происхождения.

Ранее украинская певица Тина Кароль выпустила новый клип на песню "Скандал".