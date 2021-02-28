Анну Тринчер обокрали в центре Киева

Украинская певица и актриса сериала "Школа" Анна Тринчер, которая недавно сделала первые тату в своей жизни, поделилась курьезной ситуацией с ромами, которые пытались обокрасть ее прямо в центре Киева летом прошлого года.

19-летняя девушка сыграла хоть и не большую роль, но яркую - дочь барона в новой украинской комедии "Скажене весілля 3", на премьере которой побывала телеведущая "Світського життя" Екатерина Осадчая. Молодая звезда поделилась что среди ее друзей есть много представителей ромской национальности, но один неприятный инцидент с ними все же произошел.

"Посреди Киева, в центре, я шла и просто выхватили у меня вещи. Я просто поворачиваюсь, они с моими вещами стоят, у меня нет слов, потому что я не знаю, как действовать в этой ситуации. А они просто кладут мои вещи и уходят, потому что там не было ничего ценного - ни телефона, ни денег. Только мой мокрый купальник. И они стояли с этими плавками, с этим лифом будто я виновата в этом", - вспомнила Анна.

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Смотрите полное интервью Анны Тринчер в программе "Світське життя" - видео:

Напомним, ранее Анна Тринчер призналась, сколько зарабатывает на рекламе в TikTok.