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Главные кинопремьеры этой недели: "Скажене Весілля 3", "Поворот не туда: Наследие", "Том и Джерри", "Опасный элемент"

Главные кинопремьеры этой недели: "Скажене Весілля 3", "Поворот не туда: Наследие", "Том и Джерри", "Опасный элемент"
Обновлено 15:35 Сегодня Телеграф

Скажене Весілля 3

Прошло четыре года после последнего Скаженого весілля, и вот стать на рушник счастья планирует самый молодой из семьи Середюка - Захар. Традиционно для детей Василия, для создания семьи он выбрал экзотическую пару - дочь цыганского барона, красавицу Раду. И хотя отец поклялся в этот раз не портить свадьбу, да и невестка ему нравится, но спокойный праздник - не в традициях Середюка.

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Актеры: Катерина Файн, Вячеслав Хостикоев, Назар Заднепровский, Леся Самаева, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Александр Кобзарь, Вера Кобзарь, Инна Приходько, Арам Арзуманян, Юрий Горбунов, Алексей Потапенко, Олег Винник, Надежда Мейхер, Анна Тринчер.

Опасный элемент

История жизни, любви, научных свершений одной из величайших женщин-ученых Марии Кюри, первой женщины-лауреата Нобелевской премии. Вместе с мужем Пьером она открыла элементы радий и полоний, внеся весомый вклад во всю историю ХХ века.

Актеры: Розамунд Пайк, Сэм Райли, Саймон Расселл Бил, Анайрин Барнард, Аня Тейлор-Джой, Шан Брук, Джорджина Рич, Харриет Тернбулл.

Интересные факты о фильме "Опасный элемент":

- Фильм основан на романе Лорен Реднисс "Радиоактивные: Мария и Пьер Кюри: История любви и последствий".

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- Широкий прокат фильма был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

- Розамунд Пайк (Мари) и Гарриет Тернбулл (Молодая Мари) сыграли роль матери и дочери в фильме 2014 года "Каникулы мечты".

Том и Джерри

Парочка любимых мультяшных врагов возвращается на большие экраны в анимации "Том и Джерри" от режиссера Тима Стори. Когда Джерри переезжает в самый дорогой отель Нью-Йорка накануне "свадьба века", свадебная распорядительница вынуждена нанять Тома, чтобы избавиться от мыши. И война между двумя грозит уничтожением ее карьеры, свадьбы и, возможно, самого отеля. Но вскоре появляется еще большая проблема: дьявольски амбициозный коллега планирует заговор против них троих.

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Актеры: Хлоя Морец, Майкл Пенья, Кен Жонг, Камилла Арведсон, Роб Делани, Кристина Чонг, Брайан Степанек, Колин Жост, Паллави Шарда, Камилла Разерфорд.

Интересные факты о фильме "Том и Джерри":

- Шестая озвучивающая роль Скарлетт Йоханссон в фильмах после "Губка Боб - квадратные штаны" (2004), "Она" (2013), "Книга джунглей" (2016), "Пой" (2016) и "Остров собак" (2018).

- Это первый анимационный гибридный анимационный фильм Warner Animation Group.

- Пятая озвученная роль Джейсона Манцукаса в фильме после "Обычного шоу: "Фильм" (2015), "Лего Фильм: Бэтмен" (2017), "Ральф против Интернета" (2018) и "Дулиттл" (2020).

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- Первый анимационный фильм Сары Сильверман за пределами франшизы "Ральф-разрушитель".

Поворот не туда: Наследие

Компания друзей отправляется в поход по Аппалачской тропе. В этих местах они встречают поселение людей, которое жило в горах сотни лет. Настрой этих людей совсем не дружелюбный.

Актеры: Мэттью Модайн, Шарлотта Вега, Эмма Дюмон, Дэйзи Хэд, Билл Сейдж, Валери Джейн Паркер, Тим ДеЗарн, Дэмиэн Маффей.

Интересные факты о фильме "Поворот не туда: Наследие":

- Седьмой фильм в серии "Поворот не туда".

- Дейзи Хед - дочь актера Энтони Хэда, который снимался вместе с Элайзой Душку, исполнительницей главной роли в фильме "Поворот не туда" (2003), во многих эпизодах телесериала "Баффи - истребительница вампиров" (1997).

Ранее "Телеграф" писал о крутых сериалах, которые вы могли пропустить в 2020 году.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 267

Все по теме:

Фильмы, Кино, Трейлер, Том и Джерри, Афиша кино, Опасный элемент, Скажене весілля 3, Поворот не туда: Наследие.
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