До премьеры всего месяц: Warner Bros. представила новый тизер "Лиги справедливости" Зака Снайдера (видео)

Студия Warner Bros., которая ранее показала первый трейлер к фильму "Мортал Комбат", готовит поклонников киновселенной DC к предстоящей премьере расширенной версии "Лиги справедливости" режиссера Зака Снайдера, выход которой запланирован на 18 марта на потоковом сервисе HBO Max.

В сети был размещен новый тизер боевика, который был "растянут" практически на три с половиной часа.

"Один месяц", - напоминают создатели в новом твите.

Напомним, что в новой версии "Лиги справедливости" зрителям представят героев второго плана вроде Дефстроука (Джо Манганьелло) и Меры (Эмбер Херд). Также в фильме появится Джокер, которого в "Отряде самоубийц" сыграл актер и музыкант Джаред Лето.

Ранее был представлен первый тизер супергеройского фильма.