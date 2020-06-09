Снайдер обещает подать "Лигу справедливости" в новом цвете

Новости культуры:Зак Снайдер пообещал изменить цвет "Лиги справедливости".

Зак Снайдер намерен изменить цветовую гамму некоторых эпизодов фильма "Лига справедливости". Об этом режиссер рассказал, отвечая на вопросы подписчиков на платформе Vero. В частности, он подтвердил, что в последнем акте картины не будет красного оттенка, который присутствовал в прокатном варианте.

Ранее также высказывались предположения, что зрителям предстоит увидеть Марсианского Охотника и, возможно, представителей корпуса Зеленых Фонарей. Режиссерская версия, получившая название "Лига справедливости Зака Снайдера" будет представлена зрителям в 2021 году потоковым сервисом HBO Max. Дата премьеры пока не уточнялась.

"Когда Зак и Дебби поделились своим необычным видением того, куда они хотели бы повести Лигу справедливости, моя команда и наши коллеги из Warner Bros. восприняли это как миссию по решению многих проблем, которые стояли на пути проекта”, - прокомментировал Кевин Рейли, контент-директор HBO Max.

Никаких дополнительных съемок проводить не планируется, постановщик использует уже имеющийся у него материал, добавив необходимые спецэффекты. Часть актеров, принимавших участие в фильме, озвучат новые диалоги. Стоимость работ составит более 30 миллионов долларов.