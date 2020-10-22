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"Лига справедливости" Зака Снайдера: Джаред Лето вернется к роли Джокера

"Лига справедливости" Зака Снайдера: Джаред Лето вернется к роли Джокера
Обновлено 01:23 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер
Джаред Лето появится в "Лиге справедливости" Зака Снайдера.

Актер и вокалист Thirty Seconds to Mars Джаред Лето появится в режиссерской версии "Лиги справедливости". 

По данным источников The Hollywood Reporter, он снова сыграет роль Джокера. 

Отметим, что в версии для кинотеатров Джокер в фильме не появлялся. На данный момент неясно, будет ли его появление эпизодическим, или же он сыграет какую-то существенную роль в истории. Также нет информации и о том, появятся ли в версии Снайдера какие-либо другие персонажи. 

Работы над "Лигой" Снайдера уже начались. 

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что не все актеры оригинального фильма вернутся к съемкам. Например участвовать в этом отказался Генри Кавилл, сыгравший в фильме Супермена. 

Бюджет режиссерской версии составит 70 миллионов. Фильм в итоге разделят на четыре части длительностью около часа.

Релиз состоится на HBO Max в 2021 году.

Ранее Снайдер поделился подробностями о том, какой будет его версия "Лиги справедливости"

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Фильмы, Лига справедливости, Зак Снайдер.

Автор:

Телеграф
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