"Лига справедливости" Зака Снайдера: Джаред Лето вернется к роли Джокера

Джаред Лето появится в "Лиге справедливости" Зака Снайдера.

Актер и вокалист Thirty Seconds to Mars Джаред Лето появится в режиссерской версии "Лиги справедливости".

По данным источников The Hollywood Reporter, он снова сыграет роль Джокера.

Отметим, что в версии для кинотеатров Джокер в фильме не появлялся. На данный момент неясно, будет ли его появление эпизодическим, или же он сыграет какую-то существенную роль в истории. Также нет информации и о том, появятся ли в версии Снайдера какие-либо другие персонажи.

Работы над "Лигой" Снайдера уже начались.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что не все актеры оригинального фильма вернутся к съемкам. Например участвовать в этом отказался Генри Кавилл, сыгравший в фильме Супермена.

Бюджет режиссерской версии составит 70 миллионов. Фильм в итоге разделят на четыре части длительностью около часа.

Релиз состоится на HBO Max в 2021 году.

Ранее Снайдер поделился подробностями о том, какой будет его версия "Лиги справедливости".