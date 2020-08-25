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"Лига справедливости" версии Снайдера: что ждет фанатов

"Лига справедливости" версии Снайдера: что ждет фанатов
Обновлено 06:22 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер
"Лигу справедливости" Зака Снайдера разделят на четыре части.

Во время онлайн-фестиваля официально представили дебютный трейлер режиссёрской версии фильма, который утёк в сеть за несколько часов до начала презентации на FanDome.

Сам Снайдер поделился подробностями о том, какой будет картина, выходящая на HBO Max в 2021 году.

  • Постановщик уделит больше внимания раскрытию характеров каждого из персонажей, а особенно — Киборга. По его словам, именно он — "сердце" всей истории.

  • В "версии Снайдера" появится некая ключевая сцена с участием Флэша, подобных которой фанаты ещё не видели — какая именно, авторы пока держат в секрете.

  • Режиссёр пообщался с несколькими фанатами, поддерживавшими движение за релиз этого варианта фильма и подчеркнул, что без их поддержки и любви ничего бы не получилось.

  • Фильм выйдет в четырёх частях — хронометраж каждой составит час. Состоится ли релиз всех "серий" на HBO Max одновременно, пока не уточняется.

  • Зак Снайдер заверил, что режиссёрская версия "Лиги" будет доступна по всему миру — в том числе там, где сервис HBO Max не запустят к релизу картины.

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В ноябре 2017 года "Лига справедливости" вышла в прокат, была разгромлена критиками и не смогла даже окупиться. С тех пор любители комиксов DC требовали показать им "версию Снайдера".

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Все по теме:

Фильмы, Лига справедливости, Зак Снайдер, HBO Max.

Автор:

Телеграф
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