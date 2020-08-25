"Воспитанные волками" Ридли Скотта: в сети появился второй трейлер сериала (Видео)

В сети появился второй трейлер сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками".

"Воспитанные волками" расскажут о паре андроидов, которые воспитывают детей, отправленных человечеством с Земли на неизвестную планету, так как сама Земля была уничтожена во время великой войны.

Шоураннерами сериала выступили Аарон Гузиковски, сценарист "Пленниц", и Ридли Скотт, который поставил первый и второй эпизоды "Воспитанных с волками".

Всего в первый сезон войдёт 10 серий, ещё три из которых снял Люк Скотт, сын сэра Ридли.

3 сентября сериал начнут показывать в онлайн-кинотеатре HBO Max.

С первым трейлером можно ознакомиться здесь.