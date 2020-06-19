Тизер режиссерской версии "Лиги справедливости" заинтриговал поклонников DC (Видео)

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал нарезку кадров из версии "Лиги справедливости", которая была снята режиссером Заком Снайдером.

В ролике показаны кадры, которые не вошли в прокатную версию. В нем можно увидеть Чудо-женщину в исполнении Галь Гадото, которая обнаружила фреску с изображением суперзлодея Дарксайда.

"Колокол прозвучал. И его услышали. Но во тьме, среди звезд, бог мертв", - звучит в ролике закадровый голос. Видео заканчивается прибытием легионов Парадемонов.

Фильм должен выйти на HBO Max в 2021 году.

"Лига справедливости" вышла в прокат в 2017 году. Ее снимал Снайдер, который был вынужден покинуть проект по личным причинам, а его место занял Джосс Уидон. Фанаты утверждают, что созданный Снайдером контент был так значительно изменен, что "авторское видение стало неузнаваемым", поэтому они потребовали опубликовать версию Снайдера.