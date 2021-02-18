"Круэлла" с Эммой Стоун: вышел дублированный трейлер приквела к фильму "101 далматинец" (видео)

В сети появился украинский трейлер комедийного фильма кинокомпании Disney "Круэлла", который расскажет о становлении известной злодейки из мультфильма "101 далматинец". Главные роли в нем сыграли голливудские актрисы Эмма Стоун и Эмма Томпсон. Также роли исполнили Пол Уолтер Хаузер, Джоэл Фрай, Марк Стронг, Эмили Бичем, Кирби Хауэлл-Батист, Джейми Деметриу и другие.
Стервеллы Де Виль (Эмма Стоун) - женщина, одержимая мехами, особенно далматинцами, которая впоследствии станет печально известной преступницей.
Режиссером фильма стал австралиец Крэйг Гиллеспи.
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Мировая премьера фильма запланирована на 28 мая 2021 года.
Смотреть украинский трейлер фильма "Круэлла" - видео:
Напомним, что компания Walt Disney решила закрыть художественную анимационную студию Blue Sky Studios, которая в свое время работала над мультфильмами "Ледниковый период" и "Фердинанд".