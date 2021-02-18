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"Круэлла" с Эммой Стоун: вышел дублированный трейлер приквела к фильму "101 далматинец" (видео)

"Круэлла" с Эммой Стоун: вышел дублированный трейлер приквела к фильму "101 далматинец" (видео)
Обновлено 09:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram Walt Disney Studios

В сети появился украинский трейлер комедийного фильма кинокомпании Disney "Круэлла", который расскажет о становлении известной злодейки из мультфильма "101 далматинец". Главные роли в нем сыграли голливудские актрисы Эмма Стоун и Эмма Томпсон. Также роли исполнили Пол Уолтер Хаузер, Джоэл Фрай, Марк Стронг, Эмили Бичем, Кирби Хауэлл-Батист, Джейми Деметриу и другие.

Стервеллы Де Виль (Эмма Стоун) - женщина, одержимая мехами, особенно далматинцами, которая впоследствии станет печально известной преступницей.

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Режиссером фильма стал австралиец Крэйг Гиллеспи.

 
 
 
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A post shared by Walt Disney Studios (@disneystudios)

Мировая премьера фильма запланирована на 28 мая 2021 года.

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Смотреть украинский трейлер фильма "Круэлла" - видео:

Напомним, что компания Walt Disney решила закрыть художественную анимационную студию Blue Sky Studios, которая в свое время работала над мультфильмами "Ледниковый период" и "Фердинанд".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 130

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Дисней, Эмма Стоун, Трейлеры, Круэлла.
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