Продолжение истории Хардина и Тессы: в сети появился тизер-трейлер фильма "После. Глава 3" (видео)

Не успела состояться премьера второй части популярной мелодрамы После. Глава 2, как зрители уже ждут продолжение истории Хардина и Тессы. 14 февраля, в день влюбленных, создатели фильма решили порадовать поклонников и выпустили первый тизер-трейлер После. Часть 3.

Вторая часть фильма вновь объединила главных героев, но их отношения снова сталкиваются с большим количеством препятствий. Третья часть обещает нам знакомство с отцом Тессы, о чем было известно с концовки второго фильма.

Какие испытания ждут парочку на этот раз, и смогут ли они все же быть вместе? Ответы на эти вопросы зритель получит лишь посмотрев фильм до конца. Остается только ждать.

Даты выхода фильма как таковой нет. Известно лишь то, что выйдет он в 2021 году.

Главные роли, как и в первых двух фильмах, исполнят Хиро Файнс-Тиффин и Джозефин Лэнгфорд. Таакже к актерскому составу присоединились Стивен Мойер и Мира Сорвино.

В комментариях к тизеру фаны активно обсуждают возможное продолжение романа главных героев и выражают свои надежды и ожидания от будущей премьеры.

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появился новый трейлер американского боевика "Форсаж 9" с Вином Дизелем и Джоном Сина.