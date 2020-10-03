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Стоит ли смотреть фильм "После. Глава 2": отзывы и рецензии

Стоит ли смотреть фильм "После. Глава 2": отзывы и рецензии
Обновлено 14:06 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
После выхода первой части романтической истории о Тессе и Хардине зрители с нетерпением ждали ее продолжения. Не разочаровал ли фильм зрителей?

3 сентября на большие экраны вышло продолжение романтической драмы "После", снятой по мотивам бестселлера Анны Тодд - "После. Глава 2". Отвечаем на вопрос, стоит ли тратить время на просмотр фильма.

На портале IMDb фильм имеет средний балл 5.4/10 от пользователей. Для сравнения, у первой части – 5.з/10. В целом, по рецензиям и отзывам зрителей становиться понятно, что вторая часть все же многим фанатам пришла по душе.

В комментариях можно увидеть много позитивных отзывов: "Намного лучше первого фильма !! Намного интереснее и на самом деле правильный сюжет. Я определенно рекомендую смотреть", "Этот фильм лучше по сравнению с первым. Сочетание романтики и экшена с небольшой долей комедии удерживает у экрана до самого конца", "В сто раз лучше, чем первый фильм", "Фильм получился хорошим. Герои получились очень удачными, очень забавными и милыми".

Однако, и негативных отзывов хватает - "Хотелось бы больше несколько деталей из книги, которых тут нет", "Я так разочарован", "Действительно плохой фильм, смотреть не стоит. Через 10 минут я хотел уйти", "Откровенная ерунда! Особенно диалоги, построенные на бесконечном использовании словосочетаний из серии Вот дерьмо!", "Фильм вышел ниже среднего", "Скучно".

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В сиквеле "После" Тесса дает Хардину второй шанс и у главных героев все налаживается. Но однажды Тесса узнаёт неприятные подробности из прошлого Хардина и начинает сомневаться в том, насколько хорошо она его знает. В это же время у девушки появляется новый поклонник, и Хардин осознает все свои ошибки. Тогда он решает во что бы то ни стало победить в этой борьбе.

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Кино, Фильм, После.

Автор:

Телеграф
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