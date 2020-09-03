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В украинский прокат выходит фильм "После ссоры"

В украинский прокат выходит фильм "После ссоры"
Обновлено 14:59 Сегодня Телеграф
В украинский прокат 3 сентября выходит фильм "После ссоры" режиссера Роджера Камбла.

Продолжение романтической драмы "После", снятой по мотивам бестселлера Анны Тодд.

Хардин получает еще один шанс от Тессы. Но удастся ли ему быть паинькой и не потерять шаткое доверие своей любимой? Кроме того, Тесса пытается жить самостоятельной жизнью в другом городе. Мысли о новых друзьях и новых поклонниках не дают покоя ревнивому Хардину.

"После ссоры" - это бурный океан чувственности, любви и страсти.

Интересные факты о фильме "После ссоры":

После ссоры

- Фильм является продолжение "После" (2019), написанного Анной Тодд.

- Съемки закончились в сентябре 2019 года.

- Роджер Камбл снял "Жестокие намерения" (1999), фильм с сюжетом, который часто сравнивают с фильмом "После" Анны Тодд. Сельма Блэр, которая играет Кэрол Янг, также сыграла главную роль в "Жестоких намерениях"

- Рождественские сцены снимались в Атланте.

- Питера Галлахера, который сыграл роль Кена Скотта в первом фильме, сменил Роб Эстес.

- Дженни Гейдж не будет режиссером этого фильма

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Все по теме:

Кино, Фильм, Факты, Премьера, Трейлер, Афиша кино, После ссоры.

Автор:

Телеграф
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