В украинский прокат выходит фильм "После ссоры"

Продолжение романтической драмы "После", снятой по мотивам бестселлера Анны Тодд.
Хардин получает еще один шанс от Тессы. Но удастся ли ему быть паинькой и не потерять шаткое доверие своей любимой? Кроме того, Тесса пытается жить самостоятельной жизнью в другом городе. Мысли о новых друзьях и новых поклонниках не дают покоя ревнивому Хардину.
"После ссоры" - это бурный океан чувственности, любви и страсти.
Интересные факты о фильме "После ссоры":
- Фильм является продолжение "После" (2019), написанного Анной Тодд.
- Съемки закончились в сентябре 2019 года.
- Роджер Камбл снял "Жестокие намерения" (1999), фильм с сюжетом, который часто сравнивают с фильмом "После" Анны Тодд. Сельма Блэр, которая играет Кэрол Янг, также сыграла главную роль в "Жестоких намерениях"
- Рождественские сцены снимались в Атланте.
- Питера Галлахера, который сыграл роль Кена Скотта в первом фильме, сменил Роб Эстес.
- Дженни Гейдж не будет режиссером этого фильма