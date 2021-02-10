Студия, создавшая "Ледниковый период", прекращает свое существование: названа причина

Текущие экономические реалии, вызванные коронавирусом, косят киноиндустрию. Компания киногигант Walt Disney также пала под суровым вирусом.

Об этом сообщает издание Deadline.

Через сложное финансовое положение Disney приняла решение закрыть одну из художественных анимационных студий. Отметим, что из-за пандемии компании пришлось закрыть и тематические парки и причалы круизных линий.

Под удар попала бывшее анимационное подразделение 20th Century Fox – Blue Sky Studios. Через 2 месяца студия прекратит свою работу, а и вместе с этим и 450 сотрудников останутся безработными.

Disney обещает, что не оставить своих сотрудников, и будет работать с ними в студии в Гринвиче.

Blue Sky Studios - американская мультипликационная студия, основанная в феврале 1987 года. В 1997 году студия была выкуплена компанией 20th Century Fox, а в 2017 ее перекупила студия Disney.

Наиболее популярными полнометражными фильмами студии Blue Sky Studios является франшиза "Ледниковый период", мультфильмы "Роботы", "Хортон", "Рио 1,2", "Эпик" и "Фердинанд".

Библиотека и интеллектуальная собственность Blue Sky останутся частью Disney.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что из-за ситуации с пандемией компания Disney сократила штат на 28 тысяч работников.