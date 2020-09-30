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Не в состоянии содержать полный штат сотрудников: Disney сократит 28 тысяч работников

Не в состоянии содержать полный штат сотрудников: Disney сократит 28 тысяч работников
Обновлено 05:07 Сегодня Телеграф DTF
Disney из-за ситуации с пандемией увольняет 28 тысяч работников, которые до этого занимались обслуживанием развлекательных парков.

Согласно данным компании, большинство из сотрудников, попавших под сокращение (67%), это работники с частичной занятостью. 

Соответствующее решение приняли из-за ситуации с коронавирусом в Калифорнии, там парки компании так и не смогли вернуться к нормальной работе. 

После объявления о массовом сокращении, акции компании рухнули на 2%. 

Парки Disney во Флориде, Париже, Шанхае, Японии и Гонконге хоть и вернулись к работе, но имеют множество ограничений. 

"Решения подобного масштаба простыми не бывают. В последние несколько месяцев наша команда менеджеров неустанно работала над тем, чтобы не потерять никого из сотрудников. Мы урезали расходы, ставили на паузу ключевые проекты, отправляли в бессрочные отпуска наших актёров, продолжая выплачивать им пособия, и модифицировали наши операции для максимально эффективной работы. Однако мы попросту не в состоянии содержать полный штат сотрудников в таком режиме работы", - сказано в заявлении компании. 

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Несмотря на то, что 2019 год стал для Disney одним из самых успешных в истории, в 2020 году компания потерпела серьезные убытки практически во всех сферах своей деятельности. В 2020-м уже точно не выйдет ни одного фильма Marvel, а попавший во множество скандалов "Мулан", судя по доступной информации о сборах, может и вовсе не окупиться.

В прошлом году на парки Disney пришлось 37% от почти 70-миллиардных доходов компании.

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Дисней, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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