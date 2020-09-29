Скачать
Вторник, 29.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 28 сентября: новые подробности катастрофы АН-26, COVID-19 у Олега Винника и бои в Нагорном Карабахе
Итоги 28 сентября: новые подробности катастрофы АН-26, COVID-19 у Олега Винника и бои в Нагорном Карабахе
Пандемия COVID-19: мир перешагнул отметку в миллион смертей
Пандемия COVID-19: мир перешагнул отметку в миллион смертей
Переболевшая COVID-19 Петрожицкая вернулась на съемки "Папика"
Переболевшая COVID-19 Петрожицкая вернулась на съемки "Папика"
Покорил Европу: украинский футболист отдал 5 голевых передач в одном матче (Видео)
Покорил Европу: украинский футболист отдал 5 голевых передач в одном матче (Видео)

Пандемия COVID-19: мир перешагнул отметку в миллион смертей

Пандемия COVID-19: мир перешагнул отметку в миллион смертей
Обновлено 04:24 Сегодня Телеграф BBC
Число людей, умерших от COVID-19 в мире превысило миллион, а во многих регионах продолжает сохраняться тенденция к увеличению числа новых инфицированных.

 Согласно подсчету Университета Джонса Хопкинса, число погибших в настоящее время составляет 1 000 555 человек.

Почти половина всех погибших приходится на США, Бразилию и Индию.  

В США насчитывается около 205 000 умерших от осложнений COVID-19, за ними следуют Бразилия - 141 700 человек и Индия - 95 500 человек.

Эксперты также предупреждают, что из-за различий в регистрации смертей истинная цифра, вероятно, намного выше.

Впервые новости о смертельном вирусе нового типа появились почти 10 месяцев назад в китайском городе Ухань.  

В Украине количество случаев COVID-19 перевалило за 200 тысяч

С тех пор пандемия распространилась на 188 стран. Было подтверждено более 32 миллионов случаев. Карантин и другие меры, направленные на то, чтобы остановить распространение вируса, привели к спаду экономики многих стран.

Разработка эффективной вакцины продолжается. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что число погибших может достигнуть двух миллионов, прежде чем вакцина станет широко доступной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Штурман Ан-26 за несколько минут до катастрофы переписывался с 7-летней дочерью (видео)
02 Аномально низкая температура и потеря обоняния: заболевший коронавирусом Береза рассказал о симптомах и лечении
03 Кучеренко креативно потроллил Верещук - эксперты
04 В Киевском метро погиб зацепер: появились видео с места ЧП
05 Покорил Европу: украинский футболист отдал 5 голевых передач в одном матче (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вода в Крыму: оккупанты заставят людей продавать частные скважины и колодцы
Вода в Крыму: оккупанты заставят людей продавать частные скважины и колодцы
Штурман Ан-26 за несколько минут до катастрофы переписывался с 7-летней дочерью (видео)
Штурман Ан-26 за несколько минут до катастрофы переписывался с 7-летней дочерью (видео)
Зверское убийство на Лысой горе в Киеве: появилось видео с подозреваемым
Зверское убийство на Лысой горе в Киеве: появилось видео с подозреваемым
Это уже перебор: Фреймут упрекнули в недостойном поведении на &quot;Танцях з зірками&quot;
Это уже перебор: Фреймут упрекнули в недостойном поведении на "Танцях з зірками"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь