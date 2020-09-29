Пандемия COVID-19: мир перешагнул отметку в миллион смертей

Согласно подсчету Университета Джонса Хопкинса, число погибших в настоящее время составляет 1 000 555 человек.
Почти половина всех погибших приходится на США, Бразилию и Индию.
В США насчитывается около 205 000 умерших от осложнений COVID-19, за ними следуют Бразилия - 141 700 человек и Индия - 95 500 человек.
Эксперты также предупреждают, что из-за различий в регистрации смертей истинная цифра, вероятно, намного выше.
Впервые новости о смертельном вирусе нового типа появились почти 10 месяцев назад в китайском городе Ухань.
С тех пор пандемия распространилась на 188 стран. Было подтверждено более 32 миллионов случаев. Карантин и другие меры, направленные на то, чтобы остановить распространение вируса, привели к спаду экономики многих стран.
Разработка эффективной вакцины продолжается. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что число погибших может достигнуть двух миллионов, прежде чем вакцина станет широко доступной.