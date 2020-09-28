В Украине количество случаев COVID-19 перевалило за 200 тысяч

За минувшие сутки больше всего случаев диагностировали в Харьковской, Одесской областях и в Киеве.

В Украине по состоянию на утро 28 сентября выявили 201 305 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

За минувшие сутки коронавирусом нового типа заразились еще 2 671 человек. Сутками ранее, 27 сентября, выявили 3 130 случая.

Больше всего новых больных за сутки выявили в Харьковской (339), Одесской (203), Тернопольской (153), Волынской (143), Киевской (140) областях и Киеве (328).

При этом от осложнений болезни скончались 37 пациентов, о выздоровевших за минувшие сутки не сообщается.

Всего за время распространения болезни зафиксировали 3 996 летальных исходов. Заболели и успешно излечились 87 882 человека.

На сегодняшний день число активных больных составляет 109 427.

Как писал "Телеграф", наивысший уровень смертности среди всех регионов - в области Кировоградской - 5,14%. Следом идут Закарпатская (3,15%) и Львовская (2,8%) области.