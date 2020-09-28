Скачать
Понедельник, 28.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Новая война в Нагорном Карабахе: главное
Новая война в Нагорном Карабахе: главное
Россия сдуется: Украине подсказали, как вернуть Крым и Донбасс
Россия сдуется: Украине подсказали, как вернуть Крым и Донбасс
За Чапкиса страшно: коронавирус у Олега Винника взбудоражил сеть, зрители "Танців з зірками" призывают закрыть проект
За Чапкиса страшно: коронавирус у Олега Винника взбудоражил сеть, зрители "Танців з зірками" призывают закрыть проект
Луческу на заметку: Кравец ответил на уход из Динамо двумя голами в новом клубе (Видео)
Луческу на заметку: Кравец ответил на уход из Динамо двумя голами в новом клубе (Видео)

В Украине количество случаев COVID-19 перевалило за 200 тысяч

В Украине количество случаев COVID-19 перевалило за 200 тысяч
Обновлено 09:09 Сегодня Телеграф Фото: facebook
За минувшие сутки больше всего случаев диагностировали в Харьковской, Одесской областях и в Киеве.

В Украине по состоянию на утро 28 сентября выявили 201 305 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Статистика коронавируса на 28.09.2020

За минувшие сутки коронавирусом нового типа заразились еще 2 671 человек. Сутками ранее, 27 сентября, выявили 3 130 случая.

Больше всего новых больных за сутки выявили в Харьковской (339), Одесской (203), Тернопольской (153), Волынской (143), Киевской (140) областях и Киеве (328).

При этом от осложнений болезни скончались 37 пациентов, о выздоровевших за минувшие сутки не сообщается.

Всего за время распространения болезни зафиксировали 3 996 летальных исходов. Заболели и успешно излечились 87 882 человека.

На сегодняшний день число активных больных составляет 109 427.

Как писал "Телеграф",  наивысший уровень смертности среди всех регионов - в области Кировоградской - 5,14%. Следом идут Закарпатская (3,15%) и Львовская (2,8%) области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Минздрав, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умер бывший глава КГГА Иван Салий: названа причина
02 Коронавирус меняется: инфекционист рассказала о новых симптомах
03 Не только Штепа: стало известно, кто из кандидатов в мэры Славянска сотрудничал с сепаратистами
04 Шахтер при скандальном судействе обыграл Олимпик (видео)
05 Обиженный Лукашенко ответил Макрону по поводу отставки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине количество случаев COVID-19 перевалило за 200 тысяч
В Украине количество случаев COVID-19 перевалило за 200 тысяч
Der Spiegel узнал о секретной встрече Меркель с Навальным в &quot;Шарите&quot;
Der Spiegel узнал о секретной встрече Меркель с Навальным в "Шарите"
Армении нужно войти в состав РФ: Прилепин раскрыл план Кремля в связи с войной в Карабахе
Армении нужно войти в состав РФ: Прилепин раскрыл план Кремля в связи с войной в Карабахе
&quot;Деревянных&quot; тянут до финала: пятый эфир шоу &quot;Танці з зірками&quot; закончился скандалом
"Деревянных" тянут до финала: пятый эфир шоу "Танці з зірками" закончился скандалом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь