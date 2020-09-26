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Суббота, 26.09.2020
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В Украине всплеск заболеваемости COVID-19: в каких областях чаще умирают

В Украине всплеск заболеваемости COVID-19: в каких областях чаще умирают
Обновлено 13:34 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В Украине ежедневно умирают десятки граждан от коронавируса. Появилась статистика смертности от COVID-19 областям.

Об этом проинформировали на сайте статистики СНБО.

Наивысший уровень смертности среди всех регионов - в области Кировоградской - 5,14%. Следом идут Закарпатская (3,15%) и Львовская (2,8%) области.

 Область Выявлено случаев Умерло Выздоровело Смертность (%)
 Львовская область  19 636  551  6 613  2,80
 Киев   21 492  350  6 387  1,63
 Черновицкая   13 902  350   7 903  2,51
 Харьковская  16 870  326  4 310  1,93
 Ивано-Франковская  13 212  299  6 144  2,26
 Ровенская   11 928  161  9 517  1,34
 Одесская  12 734  182  2 520  1,42
 Закарпатская  9 580  302  4 445  3,15
 Тернопольская  12 863  153  6 729  1,18
 Киевская  8 571  171  5 233  1,99
 Волынская  7 500  161  5 095  2,14
 Винницкая  5 784  110  3 724  1,90
 Житомирская  5 531  103  3 104  1,86
 Хмельницкая  5 531  103  2 334  1,86
 Днепропетровская  5 118  101  2 757  1,97
 Черниговская  3 875  56  841  1,44
 Черкасская  3 570  53  1 587  1,48
 Сумская  3 549  63  1 614  1,77
 Запорожская  3 568  58  1 191  1,62
 Николаевская  2 875  71  956  2,46
 Донецкая  2 964  56  1 071  1,88
 Полтавская  1 844  36  925  1,95
 Кировоградская  1 069  55  837  5,14
 Херсонская  1 000  22  554  2,20
 Луганская  938  10  482  1,06

В сводке нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса. 

Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на утро субботы зафиксировали 3 833 случаев коронавируса, 76 человек скончались.

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Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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