В Украине всплеск заболеваемости COVID-19: в каких областях чаще умирают

Об этом проинформировали на сайте статистики СНБО.
Наивысший уровень смертности среди всех регионов - в области Кировоградской - 5,14%. Следом идут Закарпатская (3,15%) и Львовская (2,8%) области.
|Область
|Выявлено случаев
|Умерло
|Выздоровело
|Смертность (%)
|Львовская область
|19 636
|551
|6 613
|2,80
|Киев
|21 492
|350
|6 387
|1,63
|Черновицкая
|13 902
|350
|7 903
|2,51
|Харьковская
|16 870
|326
|4 310
|1,93
|Ивано-Франковская
|13 212
|299
|6 144
|2,26
|Ровенская
|11 928
|161
|9 517
|1,34
|Одесская
|12 734
|182
|2 520
|1,42
|Закарпатская
|9 580
|302
|4 445
|3,15
|Тернопольская
|12 863
|153
|6 729
|1,18
|Киевская
|8 571
|171
|5 233
|1,99
|Волынская
|7 500
|161
|5 095
|2,14
|Винницкая
|5 784
|110
|3 724
|1,90
|Житомирская
|5 531
|103
|3 104
|1,86
|Хмельницкая
|5 531
|103
|2 334
|1,86
|Днепропетровская
|5 118
|101
|2 757
|1,97
|Черниговская
|3 875
|56
|841
|1,44
|Черкасская
|3 570
|53
|1 587
|1,48
|Сумская
|3 549
|63
|1 614
|1,77
|Запорожская
|3 568
|58
|1 191
|1,62
|Николаевская
|2 875
|71
|956
|2,46
|Донецкая
|2 964
|56
|1 071
|1,88
|Полтавская
|1 844
|36
|925
|1,95
|Кировоградская
|1 069
|55
|837
|5,14
|Херсонская
|1 000
|22
|554
|2,20
|Луганская
|938
|10
|482
|1,06
В сводке нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.
Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на утро субботы зафиксировали 3 833 случаев коронавируса, 76 человек скончались.