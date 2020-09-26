В Украине всплеск заболеваемости COVID-19: в каких областях чаще умирают

В Украине ежедневно умирают десятки граждан от коронавируса. Появилась статистика смертности от COVID-19 областям.

Об этом проинформировали на сайте статистики СНБО.

Наивысший уровень смертности среди всех регионов - в области Кировоградской - 5,14%. Следом идут Закарпатская (3,15%) и Львовская (2,8%) области.

Область Выявлено случаев Умерло Выздоровело Смертность (%) Львовская область 19 636 551 6 613 2,80 Киев 21 492 350 6 387 1,63 Черновицкая 13 902 350 7 903 2,51 Харьковская 16 870 326 4 310 1,93 Ивано-Франковская 13 212 299 6 144 2,26 Ровенская 11 928 161 9 517 1,34 Одесская 12 734 182 2 520 1,42 Закарпатская 9 580 302 4 445 3,15 Тернопольская 12 863 153 6 729 1,18 Киевская 8 571 171 5 233 1,99 Волынская 7 500 161 5 095 2,14 Винницкая 5 784 110 3 724 1,90 Житомирская 5 531 103 3 104 1,86 Хмельницкая 5 531 103 2 334 1,86 Днепропетровская 5 118 101 2 757 1,97 Черниговская 3 875 56 841 1,44 Черкасская 3 570 53 1 587 1,48 Сумская 3 549 63 1 614 1,77 Запорожская 3 568 58 1 191 1,62 Николаевская 2 875 71 956 2,46 Донецкая 2 964 56 1 071 1,88 Полтавская 1 844 36 925 1,95 Кировоградская 1 069 55 837 5,14 Херсонская 1 000 22 554 2,20 Луганская 938 10 482 1,06

В сводке нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.

Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на утро субботы зафиксировали 3 833 случаев коронавируса, 76 человек скончались.